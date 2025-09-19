Vale Tudo: Foi ele? César vira suspeito de ter matado Odete

Após Odete ser morta, César vira suspeito do atentado contra a esposa; saiba como ele se torna um dos possíveis assassinos de 'Vale Tudo'

A morte de Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo está prevista para o dia seis de outubro, mas a revelação do assassino apenas para o último capítulo da novela, no dia 17 de outubro. Enquanto isso, o público da novela poderá fazer apostas de quem foi o responsável e César (Cauã Reymond) será um dos suspeitos.

Inclusive, nos últimos capítulos da trama, o michê tem mudado um pouco de sua postura a ponto de fazer provas contra a bilionária. O alpinista social chegou a gravar que ela contratou capangas para matar Marco Aurélio (Alexandre Nero), mas não deu certo.

Segundo informações do Notícias da TV, nas últimas semanas do remake, César será um dos investigados do assassinato de Odete Roitman. Isso porque, com o falecimento da empresária, ele herdará 50% das ações da TCA e continuará tento comportamentos estranhos.

Ainda conforme noticiado pelo site, o malandro terá um encontro suspeito com Olavo (Ricardo Teodoro). Na ocasião, os dois estarão nervosos ao não saberem como se livrar de uma pistola.

É bom lembrar que ainda tem outros suspeitos. Diferente da versão original, que Leila foi a responsável pela morte de Odete por achar que estaria atirando em Maria de Fátima, que na 1ª versão era amante de Marco Aurélio, o remake tem César, Marco Aurélio (Alexandre Nero), Maria de Fátima (Bella Campos), Freitas (Luis Lobianco), Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira) e até Raquel (Tais Araújo) de suspeitos.

O fim de César na primeira versão de ‘Vale Tudo’

Em Vale Tudo do passado, César terminava a história com Maria de Fátima. Os golpistas foram morar fora do Brasil e a alpinista social aplicava outro golpe, casando-se com um príncipe italiano. Os vilões na versão trocavam olhares dando a entender que mais uma vez teriam um caso extraconjugal.

