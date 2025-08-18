CARAS Brasil
  2. Odete, Fátima, Marco Aurélio e outros: os finais dos vilões na 1ª versão de Vale Tudo
Novelas / Original

Odete, Fátima, Marco Aurélio e outros: os finais dos vilões na 1ª versão de Vale Tudo

Alguns vilões pagaram caro por seus crimes na primeira versão de Vale Tudo, mas outros saíram impunes, refletindo a impunidade na sociedade brasileira

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 18/08/2025, às 13h54

Os finais dos vilões na primeira versão de Vale Tudo
Os finais dos vilões na primeira versão de Vale Tudo - Reprodução/Globo

A primeira versão de Vale Tudo, exibida entre 1988 e 1989 pela Globo, é lembrada até hoje pelo suspense e pelas intrigas envolvendo vilões inesquecíveis. Nem todos os malfeitores da história foram castigados: enquanto alguns sofreram consequências severas, outros conseguiram se dar bem, simbolizando a impunidade presente no país à época. Confira como terminaram os principais vilões da trama original:

Finais trágicos e inesperados

Odete Roitman (Beatriz Segall/Débora Bloch): A empresária inescrupulosa teve um desfecho chocante. No último capítulo, Odete é assassinada por engano por Leila, que disparou contra ela pensando atingir Maria de Fátima. O crime ocorre após a descoberta do caso da jovem com Marco Aurélio, fechando com tensão a trajetória da vilã que aterrorizou a família Roitman.

César (Carlos Alberto Riccelli/Cauã Reymond): Diferente da maioria, o gigolô consegue escapar da justiça. Após fugir para o exterior, ele procura Maria de Fátima e sugere que a amante se case com um príncipe italiano para encobrir boatos sobre sua sexualidade. Durante a cerimônia, trocam olhares cúmplices, mantendo em segredo o relacionamento extraconjugal.

Maria de Fátima (Gloria Pires/Bella Campos): A ambiciosa vilã termina casada com o príncipe italiano, mas não abandona César. Antes disso, faz as pazes com Raquel, mas deixa o filho sob os cuidados da avó para continuar perseguindo seus objetivos. Sua trajetória mostra que, na novela, nem sempre o crime é punido da forma esperada.

Marco Aurélio (Reginaldo Faria/Alexandre Nero): Apesar de ter seus crimes descobertos, o executivo consegue escapar da polícia. Ele foge do país com Leila, que também evita punição pela morte de Odete. Em uma cena emblemática, o casal deixa o Brasil de helicóptero, com Marco Aurélio provocando o país com um gesto de desafio.

Freitas (João Camargo): O capacho de Marco Aurélio não tem a mesma sorte. Ele é preso e, na cadeia, decide entregar informações sobre Ivan, mostrando que sua lealdade ao chefe não o protege da justiça.

Olavo (Paulo Reis): Outro que termina atrás das grades, o fotógrafo é punido por suas tramoias. Na prisão, recebe a visita de Consuelo, com quem mantinha um relacionamento.

O desfecho da primeira versão de Vale Tudo mistura vingança, impunidade e astúcia, reforçando a ideia central da novela: no Brasil, nem todos pagam pelos crimes cometidos, e o jogo de poder muitas vezes tem vencedores inesperados.

Leia também:Marco Aurélio toca o terror na reta final da novela

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

