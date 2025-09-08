Vale Tudo: Saiba quem são os suspeitos do atentado de Odete Roitman

Nos próximos capítulos de 'Vale Tudo', Odete Roitman sofrerá atentado, mas ainda não morrerá na novela; confira quem são os suspeitos

O tão esperado "quem matou Odete Roitman" em Vale Tudo terá uma prévia de tirar o fôlego. Antes de ser assassinada, a vilã, interpretada por Debora Bloch, sofrerá um atentado que aumentará a lista de suspeitos para o seu assassinato. O mistério, que já é um dos mais famosos da teledramaturgia brasileira, ganha novos contornos com a intensificação da rixa da empresária com alguns personagens, incluindo Marco Aurélio (Alexandre Nero), César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos), os três principais suspeitos do crime.

Conforme apurado pelo site Notícias da TV, o atentado contra a dona da TCA está previsto para ir ao ar no próximo dia 20 . A bilionária será baleada enquanto estiver dirigindo, mas não morrerá na novela das nove da Globo. A tentativa de homicídio servirá como um alerta para Odete e um indício de que seus inimigos estão se articulando para tirá-la do caminho.

Os principais suspeitos do atentado e do assassinato

A lista de inimigos de Odete Roitman só cresce, mas três nomes se destacam como os mais prováveis autores do crime. O primeiro é Marco Aurélio, com quem a vilã já terá travado uma guerra por poder e dinheiro. O vice-presidente da TCA exigirá uma participação maior nos lucros da empresa, e quando Odete recusar, ele iniciará uma campanha de difamação nas redes sociais, revelando a lista de homens com quem a bilionária já se envolveu. A rixa entre os dois será tão intensa que Marco Aurélio também sofrerá um atentado, e terá certeza de que a chefe está por trás disso. Em um momento de raiva e desespero, o executivo admitirá para Leila (Carolina Dieckmann) que planeja tirar a ricaça do seu caminho de uma vez por todas.

O segundo nome na lista de suspeitos é o de César. O trambiqueiro se casará com Odete, mas se surpreenderá ao descobrir que se tornou um dos principais herdeiros da mulher. O contrato de casamento, conforme reportado pelo site NaTelinha, revelará que ele receberá 50% do Grupo TCA com a morte de Odete. A promessa de riqueza e poder pode ser o motivo suficiente para César querer se livrar da empresária, tornando-o um forte candidato ao crime.

Por fim, a terceira principal suspeita é Maria de Fátima. A vilã, que tem um histórico de crimes e manipulações, se aliará a Ana Clara (Samantha Jones) para acabar com a ex-sogra. As duas descobrirão o segredo mais bem guardado de Odete: Leonardo (Guilherme Magon) não morreu. A revelação do segredo e a união das duas personagens criará um novo e perigoso enredo, tornando Fátima uma candidata de peso para o assassinato.

O mistério que une o passado e o presente

O mistério do "quem matou Odete Roitman" é um dos maiores legados da teledramaturgia brasileira. Na versão original, a vilã Beatriz Segall (1926-2018) foi assassinada por Leila (Cassia Kiss), que, por engano, tentou matar Maria de Fátima (Gloria Pires). A nova versão da novela, escrita por Manuela Dias, tem se mostrado fiel à essência da trama, mas com novas abordagens e personagens. A autora tem conseguido modernizar a história sem perder a essência dos personagens e das situações que marcaram a novela.

A tentativa de homicídio de Odete Roitman, que servirá como um prelúdio para o assassinato, mostra que a autora está construindo o mistério de forma cuidadosa e intrigante. A cada novo episódio, a lista de suspeitos aumenta, e o público se aprofunda ainda mais no mistério. A novela tem conseguido prender a atenção do público, que já faz suas apostas sobre o assassino.

O fato de a Globo estar guardando o segredo a sete chaves e gravando diferentes versões da cena mostra que a emissora está investindo no suspense e no mistério. A expectativa é que o desfecho do mistério seja tão chocante quanto na primeira versão, e que o público seja surpreendido com a identidade do verdadeiro assassino. O público terá que esperar até o último capítulo para descobrir a verdade, e a espera só aumenta a expectativa.

