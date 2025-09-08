CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Vale Tudo: Saiba quem são os suspeitos do atentado de Odete Roitman
Novelas / Eita!

Vale Tudo: Saiba quem são os suspeitos do atentado de Odete Roitman

Nos próximos capítulos de 'Vale Tudo', Odete Roitman sofrerá atentado, mas ainda não morrerá na novela; confira quem são os suspeitos

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 10h38

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Odete sofre atentado
Odete sofre atentado - Reprodução/Globo

O tão esperado "quem matou Odete Roitman" em Vale Tudo terá uma prévia de tirar o fôlego. Antes de ser assassinada, a vilã, interpretada por Debora Bloch, sofrerá um atentado que aumentará a lista de suspeitos para o seu assassinato. O mistério, que já é um dos mais famosos da teledramaturgia brasileira, ganha novos contornos com a intensificação da rixa da empresária com alguns personagens, incluindo Marco Aurélio (Alexandre Nero), César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos), os três principais suspeitos do crime.

Conforme apurado pelo site Notícias da TV, o atentado contra a dona da TCA está previsto para ir ao ar no próximo dia 20. A bilionária será baleada enquanto estiver dirigindo, mas não morrerá na novela das nove da Globo. A tentativa de homicídio servirá como um alerta para Odete e um indício de que seus inimigos estão se articulando para tirá-la do caminho.

Os principais suspeitos do atentado e do assassinato

A lista de inimigos de Odete Roitman só cresce, mas três nomes se destacam como os mais prováveis autores do crime. O primeiro é Marco Aurélio, com quem a vilã já terá travado uma guerra por poder e dinheiro. O vice-presidente da TCA exigirá uma participação maior nos lucros da empresa, e quando Odete recusar, ele iniciará uma campanha de difamação nas redes sociais, revelando a lista de homens com quem a bilionária já se envolveu. A rixa entre os dois será tão intensa que Marco Aurélio também sofrerá um atentado, e terá certeza de que a chefe está por trás disso. Em um momento de raiva e desespero, o executivo admitirá para Leila (Carolina Dieckmann) que planeja tirar a ricaça do seu caminho de uma vez por todas.

O segundo nome na lista de suspeitos é o de César. O trambiqueiro se casará com Odete, mas se surpreenderá ao descobrir que se tornou um dos principais herdeiros da mulher. O contrato de casamento, conforme reportado pelo site NaTelinha, revelará que ele receberá 50% do Grupo TCA com a morte de Odete. A promessa de riqueza e poder pode ser o motivo suficiente para César querer se livrar da empresária, tornando-o um forte candidato ao crime.

Por fim, a terceira principal suspeita é Maria de Fátima. A vilã, que tem um histórico de crimes e manipulações, se aliará a Ana Clara (Samantha Jones) para acabar com a ex-sogra. As duas descobrirão o segredo mais bem guardado de Odete: Leonardo (Guilherme Magon) não morreu. A revelação do segredo e a união das duas personagens criará um novo e perigoso enredo, tornando Fátima uma candidata de peso para o assassinato.

O mistério que une o passado e o presente

O mistério do "quem matou Odete Roitman" é um dos maiores legados da teledramaturgia brasileira. Na versão original, a vilã Beatriz Segall (1926-2018) foi assassinada por Leila (Cassia Kiss), que, por engano, tentou matar Maria de Fátima (Gloria Pires). A nova versão da novela, escrita por Manuela Dias, tem se mostrado fiel à essência da trama, mas com novas abordagens e personagens. A autora tem conseguido modernizar a história sem perder a essência dos personagens e das situações que marcaram a novela.

A tentativa de homicídio de Odete Roitman, que servirá como um prelúdio para o assassinato, mostra que a autora está construindo o mistério de forma cuidadosa e intrigante. A cada novo episódio, a lista de suspeitos aumenta, e o público se aprofunda ainda mais no mistério. A novela tem conseguido prender a atenção do público, que já faz suas apostas sobre o assassino.

O fato de a Globo estar guardando o segredo a sete chaves e gravando diferentes versões da cena mostra que a emissora está investindo no suspense e no mistério. A expectativa é que o desfecho do mistério seja tão chocante quanto na primeira versão, e que o público seja surpreendido com a identidade do verdadeiro assassino. O público terá que esperar até o último capítulo para descobrir a verdade, e a espera só aumenta a expectativa.

Leia também:Odete pode ser morta por personagem impensável

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

gloria piresCarolina Dieckmannvale tudocassia kissBeatriz Segallcauã reymondDebora BlochOdete RoitmanAlexandre Neroguilherme magonbella campossamantha jonesMaria de Fátimamarco aurélio

Leia também

Dica de leitura

Odete Roitman (Debora Bloch) na novela Vale Tudo - Foto: Reprodução / Globo

Livro de Odete Roitman em Vale Tudo faz sucesso entre os leitores

EITA!

César (Cauã Reymond) e Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo - Foto: Reprodução/Globo

Vale Tudo: César faz descoberta que pode mudar tudo após casamento com Odete

Reprise

Bianca Castanho em Terra Nostra - Foto: Reprodução/Instagram

Atriz de Terra Nostra saiu do país e exerce outra profissão; veja por onde anda

LUTO

Ator italiano de Terra Nostra morreu aos 81 anos; saiba quem - Reprodução/Divulgação/Globo

Ator italiano de Terra Nostra morreu aos 81 anos após sofrer vários AVCs

Golpe Amoroso

Candinho (Sergio Guizé) e Zulma (Heloisa Périssé) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Poção do amor faz Candinho cair em golpe de Zulma

Que situação!

César (Cauã Reymond) e Odete Roitman (Debora Bloch) - Foto: Globo/Estevam Avellar

Vale Tudo: Verdade sobre César vem à tona no dia do casamento com Odete

Últimas notícias

Xuxa exibiu resultado de transplante capilar na chegada à festa de Luciano HuckXuxa Meneghel mostra cabelos mais cheios após transplante capilar: especialista detalha cuidados
Conheça 6 exposições que estarão em cartaz durante o mês de setembro em São Paulo6 exposições para aproveitar a cidade de São Paulo durante setembro - CARAS INDICA
José Leonardo com os padrinhosPadrinhos de José Leonardo encantam com recados no 1º aniversário do bebê
Ana Maria BragaQue luxo! Ana Maria Braga escolhe destino paradisíaco para curtir férias
Sabrina Sato com o pai, Omar RahalMédica explica como será a vida do pai de Sabrina Sato após alta: 'O desafio costuma ser...'
Afonso e Solange em Vale TudoAfonso merece final feliz com Solange em Vale Tudo? Vote e opine
Odete sofre atentadoVale Tudo: Saiba quem são os suspeitos do atentado de Odete Roitman
Odete Roitman (Debora Bloch) na novela Vale TudoLivro de Odete Roitman em Vale Tudo faz sucesso entre os leitores
Natasha Dantas e William BonnerNatasha Dantas mostra registros raros com William Bonner em aniversário de casamento
Vanessa Lopes revelou que quase perdeu a voz por conta do cigarro eletrônicoMédico alerta para vício relatado por Vanessa Lopes: 'Não podemos descartar o risco de câncer'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade