CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Vale Tudo: Odete ignora crime cometido por César e se casa com ele
Novelas / Eita!

Vale Tudo: Odete ignora crime cometido por César e se casa com ele

Mesmo após saber de crime cometido por César, Odete ignora revelação bombástica em casamento e prossegue com cerimônia com o malandro

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 10h45

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Odete ignora crime de César e continua casamento
Odete ignora crime de César e continua casamento - Foto: Reprodução / TV Globo

Em Vale Tudo, Odete (Debora Bloch) protagoniza uma sequência digna de aplausos pela habilidade em manipular situações delicadas. O casamento da empresária com César (Cauã Reymond) parecia perfeito até ser atingido por um escândalo bombástico: os convidados receberam em seus celulares uma reportagem acusando o noivo de roubo do quadro de Heleninha (Paolla Oliveira).

Segundo informações do Notícias da TV, a autoria da sabotagem é de Maria de Fátima (Bella Campos), que se alia a Mário Sérgio (Thomás Aquino) para dar o troco nas humilhações que vinha sofrendo. O bafão acontece no meio da cerimônia, causando comoção e deixando César transtornado. O modelo tenta convencer Olavo (Ricardo Teodoro) a fugir da festa, mas Odete mantém a frieza e a presença de espírito, mostrando que está no controle da situação.

Odete assume o comando

Sem demonstrar nervosismo, a bilionária sobe ao altar e rebate o escândalo com firmeza: "Essa notícia é falsa! Isso é uma fake news espalhada por gente invejosa. O César é inocente!", declara. A declaração, em tom categórico, consegue acalmar parcialmente os convidados e blindar o noivo de críticas imediatas.

Após trocar alianças, Odete surpreende César com um presente de luxo, reforçando não apenas o status do casal, mas também a autoridade e o domínio que exerce sobre os acontecimentos. 

Verdade revelada e blindagem do noivo

Mais tarde, César confessa à empresária que, de fato, participou do roubo do quadro de sua filha, mas culpa a ex-amante pelo crime. Apesar da confissão, ele se mostra arrependido, e Odete garante proteção ao marido contra qualquer repercussão futura, demonstrando sua habilidade em transformar uma situação potencialmente destrutiva em vantagem pessoal.

Enquanto isso, o público descobre que Maria de Fátima foi a responsável pela reportagem que abalou a cerimônia. A jovem tentou sabotar a felicidade de Odete e César, mas a astúcia da bilionária prevalece, consolidando sua imagem de mulher poderosa e estrategista.

A sequência reforça a personalidade manipuladora de Odete, mostrando que, mesmo diante de ameaças e tentativas de humilhação, a empresária sabe manter o controle absoluto e garantir que seus interesses prevaleçam.

Leia também:Celina assume papel de vítima de golpe que era de Consuêlo

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

vale tudocésarOdeteMaria de Fátima

Leia também

Conflito!

Samir (Davi Malizia) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Samir se desespera com revelação de Zulma

Eita!

Eugênio relembra tragédia do passado - Foto: Marcos Serra Lima/Rede Globo

Vale Tudo: Eugênio ganha destaque ao contar passado trágico

Decisão!

Dita (Jeniffer Nascimento) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Dita toma decisão surpreendente e deixa todos em choque

Bastidores

Humberto Martins e Jade Picon - Foto: Reprodução / Multishow / e Divulgação / Globo

Humberto Martins opina sobre atuação de Jade Picon em Travessia: 'Eu acho'

Retorno da vilã

Sandra (Flávia Alessandra) - Foto: Globo/Angélica Goudinho

Êta Mundo Melhor!: Sandra revela viagem à Europa em retorno cheio de mistério

ENTREVISTA

Karla Tenório conversa com a CARAS sobre maternidade, envelhecimento e mais - Reprodução/Divulgação

Karla Tenório abre jogo sobre maternidade real: 'Precisamos falar'

Últimas notícias

Gloria Pires posa com três dos quatro filhosGloria Pires publica foto rara com três dos quatro filhos: 'Meus amores'
Rebeca AbravanelRebeca Abravanel tem atitude generosa com idosa em programa de TV
Claudia Raia e o filho caçula, LucaClaudia Raia chama a atenção ao surgir fantasiada com o filho caçula
Allan Souza LimaAllan Souza Lima critica 'invasão de privacidade' após boatos sobre vida pessoal
NoneDança dos Famosos: público discorda da eliminação e revela quem deveria sair do reality
Tiago Abravanel revelou que o respeito vem em primeiro lugarTiago Abravanel explica relacionamento aberto e psicóloga avalia: 'Isso é central'
Eugênio relembra tragédia do passadoVale Tudo: Eugênio ganha destaque ao contar passado trágico
Duda GuerraEx-nora de Angélica, Duda Guerra vai parar no hospital e revela o que aconteceu: 'Muita dor'
Dita (Jeniffer Nascimento)Êta Mundo Melhor!: Dita toma decisão surpreendente e deixa todos em choque
William Bonner, Túlio Gadelha e Fátima BernardesTúlio Gadelha reage à saída de William Bonner do Jornal Nacional após 29 anos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade