Vale Tudo: Odete ignora crime cometido por César e se casa com ele

Mesmo após saber de crime cometido por César, Odete ignora revelação bombástica em casamento e prossegue com cerimônia com o malandro
Em Vale Tudo, Odete (Debora Bloch) protagoniza uma sequência digna de aplausos pela habilidade em manipular situações delicadas. O casamento da empresária com César (Cauã Reymond) parecia perfeito até ser atingido por um escândalo bombástico: os convidados receberam em seus celulares uma reportagem acusando o noivo de roubo do quadro de Heleninha (Paolla Oliveira).
Segundo informações do Notícias da TV, a autoria da sabotagem é de Maria de Fátima (Bella Campos), que se alia a Mário Sérgio (Thomás Aquino) para dar o troco nas humilhações que vinha sofrendo. O bafão acontece no meio da cerimônia, causando comoção e deixando César transtornado. O modelo tenta convencer Olavo (Ricardo Teodoro) a fugir da festa, mas Odete mantém a frieza e a presença de espírito, mostrando que está no controle da situação.
Sem demonstrar nervosismo, a bilionária sobe ao altar e rebate o escândalo com firmeza: "Essa notícia é falsa! Isso é uma fake news espalhada por gente invejosa. O César é inocente!", declara. A declaração, em tom categórico, consegue acalmar parcialmente os convidados e blindar o noivo de críticas imediatas.
Após trocar alianças, Odete surpreende César com um presente de luxo, reforçando não apenas o status do casal, mas também a autoridade e o domínio que exerce sobre os acontecimentos.
Mais tarde, César confessa à empresária que, de fato, participou do roubo do quadro de sua filha, mas culpa a ex-amante pelo crime. Apesar da confissão, ele se mostra arrependido, e Odete garante proteção ao marido contra qualquer repercussão futura, demonstrando sua habilidade em transformar uma situação potencialmente destrutiva em vantagem pessoal.
Enquanto isso, o público descobre que Maria de Fátima foi a responsável pela reportagem que abalou a cerimônia. A jovem tentou sabotar a felicidade de Odete e César, mas a astúcia da bilionária prevalece, consolidando sua imagem de mulher poderosa e estrategista.
A sequência reforça a personalidade manipuladora de Odete, mostrando que, mesmo diante de ameaças e tentativas de humilhação, a empresária sabe manter o controle absoluto e garantir que seus interesses prevaleçam.
