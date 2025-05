Vale Tudo: Afonso decepciona Maria de Fátima com acordo pré-nupcial

Cadê a fortuna? Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Afonso decepciona Maria de Fátima antes do casamento com acordo; veja o que acontecerá

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Afonso (Humberto Carrão) e Maria de Fátima (Bella Campos) vão se casar. Após cair na armadilha da alpinista social, o bilionário acabará oficializando a união deles e, antes de assinarem o papel, ele apresentará um acordo para ela.

Segundo o Notícias da TV, o herdeiro de Odete Roitman (Debora Bloch) decepcionará a moça ao revelar que ela não terá acesso à fortuna dele logo de cara. O documento que ela terá que assinar não a deixará nem um pouco feliz, afinal, a filha de Raquel (Taís Araujo) quis se relacionar com ele apenas pelo dinheiro.

"É um acordo que organiza as coisas de dinheiro, sigilo", dirá Afonso. Ele explicará que, nos dois primeiros anos de casamento, a esposa não terá direito a nenhum bem dele. Após o período, ela poderá começar a ter acesso, mas ele esclarece que o processo é gradual. Com isso, a vilã tentará esconder sua decepção.

"Dois anos sem direito a nada? Ué, por mim tudo bem, Afonso. Eu já falei mil vezes que não estou me casando com você por causa de dinheiro", fingirá a golpista. "É melhor conversar disso comigo do que com a minha mãe. Isso eu te garanto", comentará ele, que nem sonha que as duas tramaram para acabar seu namoro com Solange (Alice Wegmann).

Apesar de fingir que não está se importando, Maria de Fátima verá que a elite cobra caro o ingresso para fazer parte de seu mundo. O cena está prevista para o capítulo do dia 10 de junho .

É bom lembrar que, no capítulo desta segunda-feira, 26, Solange não gostou nem um pouco de ver a aproximação de sua "amiga" com o namorado. Além disso, ela e Sardinha descobriram a mentira sobre a mãe dela ser uma fazendeira rica. Para contornar a situação, a vilã inventou uma história para Afonso, dizendo que Raquel tinha um namorado abusivo e que queria abusar dela também.

Afonso trai Solange com Maria de Fátima e é descoberto

Como já esperado, nos próximos capítulos de Vale Tudo, Afonso (Humberto Carrão) se envolverá com Maria de Fátima (Bella Campos) após um plano de Odete Roitman (Debora Bloch). Os dois ficarão e até irão para a cama. Contudo, o envolvimento será descoberto por Solange (Alice Wegmann). A mocinha não gostará nenhum um pouco da situção e, mesmo tendo ficado com outro durante uma viagem, não aceitará a confissão do namorado e pedirá um tempo na relação.

O problema entre os dois surgirá depois de um plano da dona da TCA. A megera conseguirá uma oportunidade para a namorada do filho na Espanha. Solange aceitará a proposta e cairá na armadilha. Enquanto estiver dando duro no trabalho, o herdeiro de Odete protagonizará um clima com a amiga dela e os dois vão para cama.