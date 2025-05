Vale Tudo: Afonso trai Solange com Maria de Fátima e é descoberto

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Afonso trai Solange com Maria de Fátima após plano de Odete Roitman e acaba sendo descoberto pela mocinha

Como já esperado, nos próximos capítulos de Vale Tudo, Afonso (Humberto Carrão) se envolverá com Maria de Fátima (Bella Campos) após um plano de Odete Roitman (Debora Bloch). Os dois ficarão e até irão para a cama. Contudo, o envolvimento será descoberto por Solange (Alice Wegmann). A mocinha não gostará nenhum um pouco da situção e, mesmo tendo ficado com outro durante uma viagem, não aceitará a confissão do namorado e pedirá um tempo na relação.

O problema entre os dois surgirá depois de um plano da dona da TCA. A megera conseguirá uma oportunidade para a namorada do filho na Espanha. Solange aceitará a proposta e cairá na armadilha. Enquanto estiver dando duro no trabalho, o herdeiro de Odete protagonizará um clima com a amiga dela e os dois vão para cama.

Quando voltar, a mocinha suspeitará do envolvimento dos dois e colocará o namorado na parede. "Afonso, posso te fazer uma pergunta? Você ficou com alguém enquanto eu estava na Espanha?", perguntará ela. "Por que você está perguntando isso?", rebaterá ele. "Porque eu quero saber se você ficou com a Fátima!", dirá sem rodeios.

O moço então tentará fazer a ruiva esquecer o assunto. "Não, eu não quero saber. Eu acho que, se num momento que a gente estava longe, com mil coisas acontecendo, achando até que nem ia voltar a morar no mesmo país... Eu acho que, seja lá o que você tenha feito numa hora dessas, não tem nada a ver comigo", enrolará ele.

Solange então contará que o traiu durante a viagem. "Eu fiquei com um cara no último dia do Algarve" , dirá ela sobre sua passagem por Portugal. "Eu não quero saber, Solange", responderá ele.

"Você não quer saber porque esse cara não era seu amigo que morava com você. Não é uma pessoa que você ajudou... Aliás, não é nem uma pessoa que você conhece", compartilhará a jornalista o que pensa da situação.

Após insistir bastante, Solange consegue fazer com que Afonso admita o envolvimento com Maria de Fátima. "Eu não achei bacana, aconteceu. A Fátima acabou sendo muito legal comigo quando você viajou, me ajudou na prova", tentará explicar o bilionário. "Você transou com uma amiga minha, não dá pra mim" , dirá ela, antes de pedir um tempo.

Odete Roitman e Maria de Fátima armam para separar outro casal

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Ivan (Renato Góes) terá seu namoro com Raquel (Taís Araújo) acabado. Isso porque, ele e a cozinheira não vão se entender ao tentarem resolver o que farão com os dólares encontrados na mala que seria de Rubinho (Julio Andrade), mas era de Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Como na versão original, o moço acabará se casando com Heleninha (Paolla Oliveira) por influência de Odete Roitman (Débora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos). Nos próximos capítulos, as duas vilãs se juntarão e colocarão um plano maligno em prática para separar Ivan e Raquel. Saiba mais aqui!