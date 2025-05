Vale Tudo: Maria de Fátima é desmascarada e tem farsa exposta para Solange

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima é descoberta por Sardinha e mocinho entregará informações falsas para Solange; veja

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) terá algumas de suas farsas descobertas por Sardinha (Lucas Leto). Após o mocinho ler um contrato de Raquel (Taís Araujo) para a Tomorrow, ele perceberá o nome igual ao da amiga, que até então dizia ser filha de uma fazendeira rica.

Sem saber de toda a mentira que a vilã contou, a cozinheira acabará dizendo para o funcionário de Renato (João Vicente de Castro) que é a mãe da jovem. Ao saber disso, Sardinha ligará para Solange (Alice Wegmann), que está na Espanha trabalhando após uma armação de Odete Roitman (Debora Bloch) em parceria com Fátima.

"Mas esquece mãe fazendeira, esquece fortuna de família contatos... Solange, a Maria de Fátima inventou tudo isso”, dirá ele na ligação. "Para, Sardinha, que loucura é essa?”, falará a ruiva chocada. O amigo então contará a conversa que teve com Raquel.

“Mas, Sardinha, ela tinha uma grana. Lembra? A Fátima estava hospedada no Copacabana Palace. Vivia comprando roupa”, tentará Solange entender a história. “Mas você acha que ela roubava aquelas roupas?”, perguntará sem ter ideia de que a moça vendeu a casa deixada de herança pelo avô.

“Não faço ideia, Solange. Só sei que a mãe dela não é fazendeira e que não tem herança nenhuma. A Raquel vendia sanduíche na praia até ontem’”, revelará Sardinha para a amiga, que mal sabe que é alvo de um plano maligno das vilãs da trama.

É bom lembrar que no capítulo de sábado, 24, Solange se despediu de seus amigos e Afonso. Fátima fingiu que foi ao aeroporto para dar tchau, mas chegou atrasada e só apareceu no estacionamento para se aproximar do milionário. Para isso, ela até esvaziou o pneu dele para conseguir tomar um café com ele no local e se oferecer para ajudar na prova de thriatlon.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Afonso trai Solange com Maria de Fátima e é descoberto

Como já esperado, nos próximos capítulos de Vale Tudo, Afonso (Humberto Carrão) se envolverá com Maria de Fátima (Bella Campos) após um plano de Odete Roitman (Debora Bloch). Os dois ficarão e até irão para a cama. Contudo, o envolvimento será descoberto por Solange (Alice Wegmann). A mocinha não gostará nenhum um pouco da situção e, mesmo tendo ficado com outro durante uma viagem, não aceitará a confissão do namorado e pedirá um tempo na relação.

O problema entre os dois surgirá depois de um plano da dona da TCA. A megera conseguirá uma oportunidade para a namorada do filho na Espanha. Solange aceitará a proposta e cairá na armadilha. Enquanto estiver dando duro no trabalho, o herdeiro de Odete protagonizará um clima com a amiga dela e os dois vão para cama. Saiba mais aqui!