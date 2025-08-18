CARAS Brasil
  Novelas
  2. Thalia celebra 30 anos de novela marcante com bolo personalizado
Novelas / Comemoração!

Thalia celebra 30 anos de novela marcante com bolo personalizado

A atriz e cantora Thalia comemorou 30 anos de uma de suas personagens mais marcantes da TV: 'Com muita honra'; veja detalhes do bolo

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 18/08/2025, às 10h10

Thalia
Thalia - Foto: Reprodução / Instagram

Thalia está em festa! A atriz e cantora celebrou no domingo, 17, os 30 anos da novela de sucesso 'Maria do Bairro' (1995). A trama, exibida pela primeira vez no Brasil em 1997, no SBT, conta a história da humilde personagem Maria que, após a morte de sua madrinha, é acolhida por uma família rica.

Por meio das redes sociais, Thalia, que deu vida a Maria do Bairro, revelou que comemorou a data especial com um bolo personalizado. O doce, que contou com dois andares, foi decorado com diversas imagens da protagonista e com o número 30 no topo.

"Com muita honra. Eu sou Maria do Bairro", escreveu a atriz na legenda da postagem. Os seguidores rapidamente lotaram a publicação com inúmeras curtidas e comentários carinhosos à estrela mexicana.

"Que bolo lindo! Vamos comemorar nossa Maria", declarou uma fã. "É incrível como a beleza da Thalia está intacta", disse outra. "Ah, minha eterna Maria do Bairro! Te amo", falou uma terceira. "O mesmo rosto e a mesma beleza", escreveu mais uma.

Vale lembrar que além de 'Maria do Bairro', Thalia também estrelou outras novelas mexicanas como 'María Mercedes' (1992), 'Marimar' (1995) e 'Rosalinda' (1999).

Gaby Spanic se justifica após atacar Thalia

Em 2024, em um episódio do reality show Segredos de Vilãs, exibido no México, Gabriela Spanic criticou Thalia e afirmou que a cantora subiu de nível após se casar com o empresário bilionário Tommy Mottola.

"Thalia, antes do Mottola, era uma trabalhadora assalariada como qualquer outro mortal. Ela não era a melhor cantora nem a melhor atriz, mas de repente se casa e sobe ao nível de Cher, de Madonna? Quem acredita que seu sucesso seja fruto do talento é estúpido", disse a famosa, na ocasião.

Após a repercussão, Gaby se justificou e afirmou que foi tudo combinado. "Não se escandalizem, esse é um reality show chamado Segredos de Vilãs. Estava no roteiro falar isso sobre a Thalia. É uma fala da Paola Bracho, não minha. Eu até sigo Thalia aqui no Instagram", disse ela, se referindo à sua personagem na novela A Usurpadora.

Thalia nota sucesso de Daphne Bozaski em Família É Tudo: 'Ela adorou'

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

