Monique Alfradique fala sobre mudança radical para Êta Mundo Melhor: ‘Totalmente inédito para mim’

Em entrevista para CARAS Brasil, a atriz Monique Alfradique fala sobre sua transformação para Êta Mundo Melhor e preparo intenso em novela

No ar com a novela Êta Mundo Melhor, Monique Alfradique interpreta Tamires, uma mulher sedutora, de personalidade forte e nova gerente do Dancing. Para dar vida à personagem, a atriz passou por uma transformação completa no visual, trocando os tradicionais fios loiros por um tom ruivo, trabalho assinado pelo cabeleireiro Mário Henrique, em São Paulo.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Monique comentou sobre a mudança: “Sempre me dedico ao máximo em todos os trabalhos e projetos que faço, e com Tamires não poderia ser diferente.”

A atriz ainda revela que a diretora da novela quem foi quem sugeriu: “A Amora Mautner sugeriu essa mudança de visual, e sentimos que seria importante para marcar essa nova fase. Até então, eu nunca tinha mudado a cor do cabelo, que sempre foi loiro. Ficar ruiva está sendo totalmente inédito para mim, e estou amando o resultado, que certamente vai me ajudar na construção desse novo desafio”, afirma a atriz.

Preparação intensa para um papel desafiador

Além do visual, Monique se entregou de corpo e alma à preparação artística e física. Durante meses, a atriz participou de aulas de dança de salão, incluindo samba de gafieira, bolero e charleston, além de jazz inspirado nos grandes números musicais de Marilyn Monroe e Rita Hayworth.

Ela detalhou a importância desse estudo para a personagem: “Como a Tamires é gerente do Dancing, foi essencial me aprofundar nesse universo da dança e me inspirar nesses grandes musicais. Tenho sempre um compromisso muito grande com cada personagem que interpreto, e com a Tamires não seria diferente, continuo estudando o roteiro e me dedicando a trazer um diferencial para a novela. Apesar de já ter vivido outras experiências desafiadoras, esse trabalho tem sido particularmente especial e apaixonante”, conclui Monique.

Nova fase também fora das telinhas

Além das telinhas, na última quarta-feira (17), Monique brilhou como mestre de cerimônias no evento de lançamento da nova grade de programação da Universal+, em São Paulo, no luxuoso hotel Rosewood. O evento reuniu celebridades e executivos do grupo NBCUniversal, como Marcello Coltro, vice-presidente sênior de Distribuição, Marketing e Criação para a América Latina.

Leia também: Monique Alfradique entra em Êta Mundo Melhor! com personagem de personalidade: ‘Poderosa e sedutora’

“Estou muito feliz por ter sido convidada para apresentar esse evento, até porque marca mais uma nova fase da minha carreira! Estou aqui também para falar sobre o meu novo programa, Beach Life. Agora, tenho a chance de contribuir ainda mais para levar ao público conteúdos interessantes e divertidos. É um desafio que abracei com muita paixão, dedicação e, com certeza, muita alegria“, declarou a atriz.

Previous Next

Beach Life: novo programa leva Monique às praias do Rio

O programa Beach Life, com estreia prevista para o final deste ano no Canal E!, também do grupo NBCUniversal, terá formato de documentário reality com oito episódios de uma hora cada. Monique vai explorar as belezas naturais das praias do Rio de Janeiro, mergulhando na cultura local, esportes, gastronomia e lifestyle praiano.

O projeto ainda contará com participações especiais de vendedores ambulantes, estilistas de moda praia, além de atores, cantores e atletas conhecidos pelo estilo “pé na areia”. Com isso, Monique reforça sua versatilidade como apresentadora, contribuindo diretamente para o roteiro e consolidando mais um capítulo marcante em sua carreira.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MONIQUE ALFRADIQUE NAS REDES SOCIAIS:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monique Alfradique (@moniquealfradique)