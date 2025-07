Monique Alfradique entra em Êta Mundo Melhor! com personagem de personalidade: 'Poderosa e sedutora'

Monique Alfradique fala à CARAS Brasil sobre preparação intensa e transformação para interpretar Tamires em Êta Mundo Melhor!

Monique Alfradique (39) faz sua estreia no capítulo desta quinta-feira, 3, da novela Êta Mundo Melhor! (Globo). A atriz dá vida à personagem Tamires, uma mulher bonita, sedutora e de personalidade forte, que assume o posto de nova gerente do Dancing na trama das 18h, escrita por Walcyr Carrasco (73) e Mauro Wilson (67), com direção artística de Amora Mautner (50).

Em entrevista à CARAS Brasil, Monique revelou a empolgação com a chegada da personagem na novela, que fez sua estreia na segunda, 30. Animada, ela fala sobre o processo de preparação para a nova personagem e revela curiosidades das gravações.

"Estava muito ansiosa por essa estreia para que o público pudesse conhecer a Tamires. Está sendo uma experiência maravilhosa. O público pode esperar uma mulher com personalidade forte, ambiciosa e determinada, tenho certeza de que ela vai conquistar o coração de todo mundo!"

Para dar vida à nova gerente do Dancing, a atriz mergulhou em um processo intenso de preparação."Durante o processo de preparação, passei por uma mudança de visual — uma sugestão da Amora Mautner e do Walcyr Carrasco, que trouxe ainda mais potência à construção da personagem. Como a Tamires é gerente do Dancing, mergulhei em aulas de dança de salão, como samba de gafieira, bolero, charleston, além de jazz, inspirado nos grandes números musicais de Marilyn Monroe e Rita Hayworth."

Com carreira brilhante na televisão, a atriz reforça o carinho pelo novo trabalho: "Tenho um compromisso muito grande com cada personagem que interpreto, e com a Tamires não seria diferente. Apesar de já ter vivido outras experiências desafiadoras, esse trabalho tem sido particularmente especial e apaixonante.”

