Maiara e Maraisa marcam presença em nova novela da Globo

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa é inspiração para 'Coração Acelerado', a nova novela sertaneja das sete da TV Globo
Publicado em 27/08/2025, às 15h28
A dupla sertanejaMaiara e Maraisa foi confirmada para Coração Acelerado, a nova novela das sete da Rede Globo, que irá substituir Dona de Mim no início de janeiro. A emissora buscou explorar talentos musicais para integrar o elenco da história.
As autoras Izabel Oliveira e Maria Helena Nascimento, realizaram entrevistas com artistas para compreenderem melhor o mundo do feminejo, uma vertente do gênero musical que enfatiza músicas compostas e cantadas por mulheres. A dupla feminina foi uma das escolhidas para a pesquisa do assunto. Além disso, para complementar a busca por informações, as novelistas também conversaram com profissionais da área fonográfica e com compositores de músicas sertanejas.
Maiara e Maraisa representam um papel fundamental em Coração Acelerado, além de serem parte da pesquisa para a construção de plano de fundo da narrativa, estarão presentes como elas mesmas nas gravações do início ao fim. As artistas dividirão as telas com Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz.
Ana Castela, outro grande sucesso da música brasileira, também foi confirmada para o elenco da nova telenovela da Globo. “É algo novo para mim. Superdiferente ter que decorar texto ao invés de letra de música. Música é mais fácil... Já falei para o pessoal colocar só umas palavrinhas ali no meio, para ficar fácil para mim”, contou ela em entrevista após seu show na Festa do Peão de Barretos, interior de São Paulo.
A novela tem previsão de estréia para janeiro de 2026, e suas gravações estão programadas para iniciar em outubro. A narrativa será dirigida por Carlos Henrique Araujo e escrita por Izabel Oliveira e Maria Helena Nascimento, uma dupla especializada em tramas musicais.
A nova aposta da emissora será ambientada em uma cidade fictícia aos arredores de Goiânia, chamada Bom Retiro. Promete acompanhar a trajetória de Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz), jovens que planejam formar uma dupla sertaneja de sucesso diante de barreiras pessoais e profissionais.
