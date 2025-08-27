Maiara e Maraisa marcam presença em nova novela da Globo

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa é inspiração para 'Coração Acelerado', a nova novela sertaneja das sete da TV Globo

A dupla sertanejaMaiara e Maraisa foi confirmada para Coração Acelerado, a nova novela das sete da Rede Globo, que irá substituir Dona de Mim no início de janeiro. A emissora buscou explorar talentos musicais para integrar o elenco da história.

As autoras Izabel Oliveira e Maria Helena Nascimento, realizaram entrevistas com artistas para compreenderem melhor o mundo do feminejo, uma vertente do gênero musical que enfatiza músicas compostas e cantadas por mulheres. A dupla feminina foi uma das escolhidas para a pesquisa do assunto. Além disso, para complementar a busca por informações, as novelistas também conversaram com profissionais da área fonográfica e com compositores de músicas sertanejas.

Maiara e Maraisa representam um papel fundamental em Coração Acelerado, além de serem parte da pesquisa para a construção de plano de fundo da narrativa, estarão presentes como elas mesmas nas gravações do início ao fim. As artistas dividirão as telas com Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz.

Ana Castela, outro grande sucesso da música brasileira, também foi confirmada para o elenco da nova telenovela da Globo. “É algo novo para mim. Superdiferente ter que decorar texto ao invés de letra de música. Música é mais fácil... Já falei para o pessoal colocar só umas palavrinhas ali no meio, para ficar fácil para mim”, contou ela em entrevista após seu show na Festa do Peão de Barretos, interior de São Paulo.

Entenda mais sobre ‘Coração Acelerado’

A novela tem previsão de estréia para janeiro de 2026, e suas gravações estão programadas para iniciar em outubro. A narrativa será dirigida por Carlos Henrique Araujo e escrita por Izabel Oliveira e Maria Helena Nascimento, uma dupla especializada em tramas musicais.

A nova aposta da emissora será ambientada em uma cidade fictícia aos arredores de Goiânia, chamada Bom Retiro. Promete acompanhar a trajetória de Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz), jovens que planejam formar uma dupla sertaneja de sucesso diante de barreiras pessoais e profissionais.

