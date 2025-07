Maiara e Maraisa homenageiam Marília Mendonça no seu aniversário de 30 anos

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa resgataram fotos ao lado de Marília Mendonça e se declararam à amiga: 'Você vive em nós'

As irmãs gêmeas Maiara e Maraisa prestaram uma homenagem emocionante à cantora Marília Mendonça, que completaria 30 anos na terça-feira, 22. A dupla sertaneja, que era muito próxima da artista, relembrou a amizade do trio e ressaltou o quanto a amam.

Por meio das redes sociais, Maiara e Maraisa resgataram fotos de momentos marcantes ao lado de Marília, como apresentações no palco e o projeto 'Patroas', criado pelas três. " Amiga, te lembrar é sentir amor e saudade ao mesmo tempo. Nós te amamos muito! ", escreveram as cantoras.

" 30 anos da mulher que mudou tudo. Você vive em nós ", completaram Maiara e Maraisa em outra imagem. Marília Mendonça faleceu em novembro de 2021, aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo em Piedade de Caratinga, Minas Gerais.

Além da cantora, outros quatro passageiros que estavam na aeronave também faleceram. Marília deixou um único herdeiro, Leo, de 5 anos atualmente. O pequeno é fruto de seu relacionamento com o cantor Murilo Huff.

Maiara e Maraisa homenageiam Marília Mendonça - Reprodução/Instagram

Série documental sobre Marília Mendonça

O Prime Video revelou na última segunda-feira (21) que uma série documental dedicada à vida e ao legado de Marília Mendonça está em fase de produção. O projeto irá explorar a trajetória da artista desde sua infância em Cristianópolis, Goiás, até alcançar o status de artista feminina mais ouvida no Brasil.

As gravações estão marcadas para começar em setembro na capital goiana, lugar de grande significado para a carreira da cantora. Um grande acervo de arquivos pessoais será utilizado na série em conjunto de entrevistas com familiares, amigos e pessoas que trabalharam com ela ao longo de sua carreira.

Apesar de a série ainda não possuir um título definido e divulgado ao público, o streaming anunciou que o roteiro será escrito por Valentina Castello Branco, Gabriela Altaf e Fabiana Assis. Já a direção do projeto está sob responsabilidade de Susanna Lira e a produção será feita pela Kromaki e Chatrone.

