Música / Relacionamentos

Maiara afirma se inspirar no relacionamento de Maraisa

A cantora sertaneja Maiara afirma que o relacionamento de Maraisa e Fernando Mocó é uma inspiração: “Voltei a acreditar no amor”

por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
Publicado em 19/08/2025, às 21h14

Maiara e Maraisa
Maiara e Maraisa - Foto: Globo/ Fábio Rocha

A parceria da dupla sertanejaMaiara e Maraisa sempre foi além do talento e dos palcos. Em entrevista recente, Maiara contou que levou o relacionamento de Maraisa com o empresário Fernando Mocó como uma inspiração para sua vida amorosa.

Voltei a acreditar no amor, que existe alma gêmea, um companheirismo de verdade, quando vi minha irmã com o Fernando. Vi que dá para ser real aquela coisa que as pessoas idealizam e falam: ‘Você encontrou um parceiro’”, contou Maiara em entrevista ao Gshow.

A sertaneja confessou que, mesmo tendo passado por algumas decepções amorosas, é através do relacionamento da irmã que percebe que o amor verdadeiro é real. “Já tive minhas decepções, foram experiências, passaram pessoas maravilhosas na minha vida, mas de fato, reconheço o amor olhando ela e o Fernando”, disse a artista.

Mesmo que Maraisa e Fernando já tenham enfrentado algumas idas e vindas, Maiara diz que sempre acreditou fielmente nos sentimentos sinceros do casal, que está noivo desde setembro de 2023. “Claro que, a gente até canta, tem altos e baixos de todo o casal, mas eu sei que os dois se amam, sinto na vivência, na cumplicidade, fico muito feliz, quero muito que os dois se casem porque acredito no amor deles, eles me dão esse respiro. Vivo nela e projeto nela esse amor”, comentou ela.

A vida amorosa de Maiara

Maiara foi questionada sobre seus relacionamentos amorosos e respondeu de forma direta: “Sim, sim, está tranquilo”, disse a artista se referindo a sua vida romântica. Ela também deixou claro que, apesar de estar mais esperançosa em relação ao amor, não é isso que procura no momento e está focada em seus futuros projetos.

A sertaneja também comentou que recentemente focou em sua saúde física e mental. “Importante lutar pela saúde, não só do corpo, mas da mente e do espírito. Estou na melhor fase, claro que sempre dá para melhorar e a gente vai melhor. Como representante do público sempre tenho que dar o meu melhor e continuarei. Não só a parte física, mas o profissional, com a família, os amigos”, disse Maiara.

