Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Humberto Martins opina sobre atuação de Jade Picon em Travessia: 'Eu acho'
Novelas / Bastidores

Humberto Martins opina sobre atuação de Jade Picon em Travessia: 'Eu acho'

Humberto Martins recordou sua parceria com Jade Picon na novela Travessia, exibida na Globo em 2022; atores viveram pai e filha na trama

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 12h03

Humberto Martins e Jade Picon
Humberto Martins e Jade Picon - Foto: Reprodução / Multishow / e Divulgação / Globo

O ator Humberto Martins recordou sua parceria com a atriz e influenciadora Jade Picon na novela 'Travessia', exibida na TV Globo em 2022. Na trama escrita por Gloria Perez, os artistas deram vida a Gerra e Chiara, pai e filha respectivamente.

Em participação no programa 'Lady Night', do Multishow, o veterano abriu o jogo ao opinar sobre a atuação de Jade no folhetim das nove. Para quem não sabe, 'Travessia' foi o primeiro trabalho da ex-participante do BBB 22 nas telinhas.

"O que achou da escalação de Jade Picon?", perguntou a apresentadora Tata Werneck. Humberto Martins, por sua vez, elogiou a postura da colega de profissão durante as gravações da novela e comentou sobre a evolução da atriz no decorrer da trama.

"Eu acho que a autora decide e a gente encara, e vamos tentar fazer o possível para melhorar, como fez com ela, vamos melhorar, vamos aprender, vamos fazer… Fofa, muito humilde, muito interessada, tanto que eu acho que do meio da novela para lá, ela deu um salto", declarou o veterano.

Vale lembrar que, em 2022, durante a coletiva de imprensa de 'Travessia', Humberto Martins já havia elogiado Jade Picon. Na ocasião, o ator descreveu a parceria entre eles como 'uma boa surpresa'.

"Ela tem algo a mais para a profissão do que simplesmente o ego ou a vaidade. Ela quer crescer, quer ser uma atriz, dar o empenho dela. Tem sido ótimo trabalhar com ela. Parece uma profissional que já tem 10 anos de carreira. Tem o texto na ponta da língua, se desenvolve muito bem. Até me surpreende", disse o artista.

Humberto Martins e Jade Picon viveram pai e filha em Travessia - Foto: gshow / Victor Polack
Humberto Martins e Jade Picon viveram pai e filha em Travessia - Foto: gshow / Victor Polack
Humberto Martins e Jade Picon - Foto: Reprodução / Instagram
Humberto Martins e Jade Picon - Foto: Reprodução / Instagram

Humberto Martins faz confissão sobre alimentação

Humberto Martins (64) tem anos de sua carreira dedicados à arte e acumula diversos personagens de sucesso, mas para além da trajetória artística, o ator confessa ser bastante antenado com sua alimentação. Em entrevista ao Caipirando, da CARAS TV, ele abre a intimidade ao falar do assunto. 

O ator responde que prioriza alimentos naturais, mesmo com a rotina profissional intensa, reforça procurar manter os cuidados com a dieta: "Tem horas que tem que dar uma escorregadinha, mas é o equilíbrio", diz. Humberto Martins avalia que é importante este estilo de alimentação.

"Gosto [de uma alimentação mais natural], é necessário! Eu acho que tudo que vem da terra é o que Deus fez, é isso que deve se comer. A gente quem inventa. Eu sou totalmente fora da comida de saco, mas tem horas, por exemplo, trabalhando que eu faço de tudo para encontrar lugar que tenha orgânicos para comer", declara. 

Humberto ainda revela que gosta de sentir o sabor natural dos alimentos, por isso evita temperos: "Eu comi beterraba e cenoura no café da manhã, foi fruta e esses alimentos. Eu não boto nada! Não coloco azeite, é para eu sentir o gosto. Eu quero sentir o gosto do próprio alimento"; confira o bate-papo completo com o artista!

Leia também: Humberto Martins faz rara aparição com o filho em noite especial no Rio

Humberto Martins - Foto: Reprodução / Instagram
Humberto Martins - Foto: Reprodução / Instagram

