CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Humberto Martins faz confissão sobre alimentação: 'É isso que deve se comer'
Atualidades / ORGÂNICOS

Humberto Martins faz confissão sobre alimentação: 'É isso que deve se comer'

Em entrevista ao Caipirando, da CARAS TV, Humberto Martins revela detalhes de sua alimentação e relembra momentos da carreira

Felipe França e Paula Santos
por Felipe França e Paula Santos
[email protected]

Publicado em 17/08/2025, às 19h38 - Atualizado às 19h41

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Humberto Martins aponta preocupação em consumir alimentos naturais - Foto: Reprodução/CARAS TV
Humberto Martins aponta preocupação em consumir alimentos naturais - Foto: Reprodução/CARAS TV

Humberto Martins (64) tem anos de sua carreira dedicados à arte e acumula diversosos personagens de sucesso, mas para além da trajetória artística, o ator confessa ser bastante antenado com sua alimentação. Em entrevista ao Caipirando, da CARAS TV, ele abre a intimidade ao falar do assunto. 

O ator responde que prioriza alimentos naturais, mesmo com a rotina profissional intensa, ele reforça procurar manter a dieta: "Tem horas que tem que dar uma escorregadinha, mas é o equilíbrio", diz. Humberto Martins avalia que é importante este estilo de alimentação. 

"Gosto [de uma alimentação mais natural], é necessário! Eu acho que tudo que vem da terra é o que Deus fez, é isso que deve se comer. A gente quem inventa. Eu sou totalmente fora da comida de saco, mas tem horas, por exemplo, trabalhando que eu faço de tudo para encontrar lugar que tenha orgânicos para comer", declara. 

Humberto ainda revela que gosta de sentir o sabor natural dos alimentos, por isso evita temperos:"Eu comi beterraba e cenoura no café da manhã, foi fruta e esses alimentos. Eu não boto nada! Não coloco azeite, é para eu sentir o gosto. Eu quero sentir o gosto do próprio alimento", finaliza o ator Humberto Martins. 

Leia também: Humberto Martins desabafa sobre título de galã: 'Me machucou profundamente'

Confira na integra à entrevista completa de Humberto Martins ao Caipirando na CARAS TV:

CONFIRA A CHAMADA DA ENTREVISTA DE HUMBERTO MARTINS AO CAIPIRANDO NAS REDES SOCIAIS:

Créditos

Apresentação: Paula Santos (@paulasantos.ribeiro)
Direção|Imagem: Vinicius Vellys (@viniciusvellys)
Ass. direção: Daniele Marques (@dani¬_marquesvm)
Captação Som: Mattheus Aquino (@aquinomattheus)
2º ass. Direção: Bruno Ferreira (@bruno8352024)
Make / Hair: - Anderson Bruno (@andersonbrunoheirmakeup)
Stylist: Priscilla Nevares (@priscillanevares)
Assistente de produção: Néia Moreira (@erineiamoreira)
Edição de vídeo: Mansur de Carvalho
Pós Produção: Deborah Costa
Logística: Peres (@rperesmoreira)
Locação: Fazendinha Terra Ágape (@terraagape)
Colaboradoras: Nice | Dayana

Direção geral: Monica Biude (@monicabiude)

Realização:
V7 Filmes & Entretenimento - @‌v7filmes

Felipe França e Paula Santos

Felipe França é jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero (FCL). É repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens pela Coluna Flávio Ricco, no R7, e pela TV Gazeta. Possui paixão pelo universo da televisão, novelas e celebridades. Gosta da arte de ouvir histórias e pessoas.

Humberto MartinsalimentaçãoAlimentos naturais

Leia também

Repercussão

Nadine Gonçalves - Foto: Van Campos / AgNews

Mãe de Neymar Jr curte fotos do aniversário de Bruna Marquezine

Luto

Kseniya Alexandrova - Foto: Reprodução / Instagram

Candidata do Miss Universo morre aos 30 anos: ‘Tudo coberto de sangue’

Curiosidade

Malvino Salvador - Foto: Globo/Sergio Zalis

Saiba como Malvino Salvador ganha dinheiro enquanto está longe das novelas

Luto

Silvio Santos e Tiago Abravanel - Foto: Reprodução / Instagram

Tiago Abravanel revela como lidou com a morte de Silvio Santos

Opinião

João Lucas e Sasha Meneghel - Foto: Victor Chapetta e Roberto Filho/ BrazilNews

João Lucas sai em defesa de Sasha Meneghel ao ver crítica para a esposa

Casal apaixonado

Abdul Fares e Marina Ruy Barbosa - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Marina Ruy Barbosa reaparece com o noivo após negar boatos

Últimas notícias

Lívia AndradeLívia Andrade revela que já existe ‘treta’ na Dança dos Famosos
Humberto Martins aponta preocupação em consumir alimentos naturaisHumberto Martins faz confissão sobre alimentação: 'É isso que deve se comer'
Neymar JrNeymar Jr fala pela 1ª vez após sofrer goleada histórica: ‘Muita vergonha’
Diego e Victor HugoCaminhão de dupla sertaneja atinge pessoas em evento: 'Sofreu um mal súbito'
Sabrina Sato tem o hábito de usar sapatos saltos em diversas aparições públicasMédico alerta para hábito de Sabrina Sato: 'Pode trazer riscos à saúde'
Rodrigo Faro brinca que sua estratégia é 'sempre causar'Rodrigo Faro revela estratégia na Dança dos Famosos: 'Vamos ver o que vai acontecer'
Nadine GonçalvesMãe de Neymar Jr curte fotos do aniversário de Bruna Marquezine
Luis Fernando VerissimoLuis Fernando Verissimo está internado na UTI em Porto Alegre
Adriane Galisteu teve uma pielonefrite no começo do ano e hoje está totalmente recuperadaMédico sobre diagnóstico que afetou Adriane Galisteu: 'Se espalha para o corpo rapidamente'
Silvio SantosUm ano da morte de Silvio Santos: Veja homenagens tocantes para o apresentador
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade