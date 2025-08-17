Humberto Martins faz confissão sobre alimentação: 'É isso que deve se comer'

Em entrevista ao Caipirando, da CARAS TV, Humberto Martins revela detalhes de sua alimentação e relembra momentos da carreira

Humberto Martins (64) tem anos de sua carreira dedicados à arte e acumula diversosos personagens de sucesso, mas para além da trajetória artística, o ator confessa ser bastante antenado com sua alimentação. Em entrevista ao Caipirando, da CARAS TV, ele abre a intimidade ao falar do assunto.

O ator responde que prioriza alimentos naturais, mesmo com a rotina profissional intensa, ele reforça procurar manter a dieta: "Tem horas que tem que dar uma escorregadinha, mas é o equilíbrio", diz. Humberto Martins avalia que é importante este estilo de alimentação.

"Gosto [de uma alimentação mais natural], é necessário! Eu acho que tudo que vem da terra é o que Deus fez, é isso que deve se comer. A gente quem inventa. Eu sou totalmente fora da comida de saco, mas tem horas, por exemplo, trabalhando que eu faço de tudo para encontrar lugar que tenha orgânicos para comer", declara.

Humberto ainda revela que gosta de sentir o sabor natural dos alimentos, por isso evita temperos:"Eu comi beterraba e cenoura no café da manhã, foi fruta e esses alimentos. Eu não boto nada! Não coloco azeite, é para eu sentir o gosto. Eu quero sentir o gosto do próprio alimento", finaliza o ator Humberto Martins.

