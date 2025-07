Êta Mundo Melhor!: Zulma trama seduzir Candinho para aplicar golpe do baú

Zulma tenta usar seu charme para conquistar Candinho e colocar em prática um plano para se apoderar da fortuna dele em Êta Mundo Melhor!

Em Êta Mundo Melhor!, o jogo de manipulação de Zulma (Heloisa Périssé) ganha novos contornos. Segundo o site Notícias da TV, a vilã muda sua estratégia e decide deixar de lado a tentativa de afastar Samir (Davi Malizia) de Candinho (Sergio Guizé). Em vez disso, ela coloca em prática um plano ousado para seduzir o caipira e se tornar mulher dele, visando conquistar sua fortuna por meio do golpe do baú.

A ideia surge depois de uma conversa com Ernesto (Eriberto Leão), que a alerta sobre a forte conexão entre Candinho e Samir. A possibilidade de que eles descubram que são pai e filho faz Zulma perceber que o melhor caminho não é mais tentar separar os dois, mas se aproveitar da situação de outra maneira.

Sedução e manipulação

"Por que acha que eu a ajudaria? Agora que sei quem é Samir, vou entregá-lo a Candinho e faturar uma segunda vez!", afirma Ernesto, deixando claro que ele ainda tem interesse no benefício financeiro. Porém, Zulma não se deixa intimidar e, com seu jogo de cintura, rebate: "Se fizer isso, saio daqui direto para a delegacia. Esqueceu que sei coisas demais sobre você? Conheço sua ficha suja. É em nome do nosso laço que estou disposta a ficar em silêncio. Se você me ajudar, claro."

Com a resposta de Ernesto, que sugere que ela se aproxime de Candinho de outra maneira, Zulma decide investir no charme. "Acho que está olhando na direção errada, Zulma. Afastar Candinho e Samir não é a solução. Eles já se conhecem e sentem uma forte ligação. Não há como mudar isso. Tem que agir de outra maneira. Precisa se aproximar de Candinho, saber seus passos. Quem sabe ele não cede aos seus encantos, priminha?", aconselha Ernesto, sugerindo que ela use seus atrativos pessoais.

Zulma, animada com a ideia, afirma: "Com o meu charme posso conquistá-lo. Nasci para ser milionária!". Em seguida, ela pede a ajuda de Celso (Rainer Cadete), que se compromete a apresentá-la formalmente a Candinho. O objetivo, claro, é se aproximar dele, fazer-se amiga e, eventualmente, seduzi-lo, se tornando algo mais do que uma simples amiga.

Com o plano em mente, Zulma está determinada a conquistar Candinho e garantir sua fortuna de qualquer maneira. A novela promete muitas reviravoltas enquanto ela põe seu plano em prática, envolvendo manipulação, charme e muito jogo de cintura.

