Êta Mundo Melhor!: Samir flagra conversa secreta e pressiona Zulma e Celso

Com a aproximação de Candinho e Samir em Êta Mundo Melhor!, Zulma tenta separá-los, mas o garoto esculta conversa suspeita e exige respostas

A relação de Samir (Davi Malizia) e Candinho (Sergio Guizé) segue se estreitando, mesmo sem que ambos saibam que são pai e filho. Em Êta Mundo Melhor!, essa conexão que vai além do entendimento dos personagens vai se tornar o foco de uma trama cheia de mistérios e reviravoltas. E o primeiro grande desafio para essa união vem de uma conversa secreta entre Zulma (Heloisa Périssé) e Celso (Rainer Cadete), que Samir acaba flagrando.

Zulma, que vê em Samir uma ameaça aos seus planos, decide se aliar a Celso para separar pai e filho. Com receio de que a aproximação entre os dois seja irreversível, ela admite a conexão profunda que começou a se formar. "Há entre os dois uma corrente de amor que só pai e filho podem sentir", diz Zulma, preocupada com o vínculo cada vez mais forte entre Candinho e Samir. Celso, por sua vez, concorda: "Tem razão. Penso que os laços familiares são muito fortes."

Samir reage após ouvir conversa

A conversa toma um rumo ainda mais sombrio quando Celso sugere que eles precisam agir logo para impedir que o relacionamento entre Candinho e Samir se fortaleça. Porém, o que eles não esperavam era que Samir, que estava ouvindo tudo, aparecesse justamente nesse momento.

"Por que querem me separar de Candinho?", questiona o menino, já desconfiado das intenções de Zulma e Celso. Sua reação é de pura indignação e confusão, sem entender o motivo pelo qual querem afastá-lo do único homem que tem sido carinhoso e atencioso com ele.

Essa cena promete intensificar a tensão na novela das 6 e trazer grandes mudanças para a dinâmica entre os personagens. O que Samir não sabe é que o vínculo que ele tem com Candinho é muito mais profundo do que ele poderia imaginar. Mas até lá, ele terá que lidar com os segredos e intenções ocultas de Zulma e Celso, que farão de tudo para separá-los.

