Êta Mundo Melhor!: Com medo do cegonho, Maria Divina impõe regra a Zé dos Porcos

Em Êta Mundo Melhor!, Maria Divina e Zé dos Porcos vivem situação hilária e constrangedora em quarto de hotel com cama única

Uma das cenas mais cômicas dos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor! vai colocar Maria Divina (Castorine) e Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi) em uma verdadeira saia justa. Segundo revelou a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, os dois vão parar em um quarto de hotel em São Paulo com apenas uma cama de casal, e a confusão será inevitável.

A dupla, que viajou a mando de Medéia (Betty Gofman), se verá sem alternativa quando o atendente da recepção informar que só há um único quarto disponível. A caipira, claro, não aceitará a ideia de bom grado. "Dois, moço! São dois quarto, qui num vô drumi com esse aí, não!", protestará Maria Divina, indignada.

O funcionário insiste que é a única opção. Diante disso, Zé dos Porcos tenta amenizar a tensão. "Vamos se ajeitar...", sugere, sem graça. Mas a jovem não deixa barato: "Ocê me respeita, Zé dos Porco, qui sô minina moça!", dispara.

Cegonho causa tensão

Ao entrarem no quarto e darem de cara com a cama de casal, Maria Divina toma uma decisão na hora. "Intão, ocê dorme no chão", dispara, enquanto joga cobertas e travesseiros para ele improvisar um lugar para passar a noite.

A fala mais divertida do capítulo virá na sequência, quando a moça escancara sua preocupação com o companheiro de viagem. "Tumbém tenho medo. Vai que o teu cegonho acorda e tenta me bicá", solta. Zé dos Porcos, chateado e constrangido, aceita a imposição e se acomoda no chão.

A cena está prevista para ir ao ar no próximo sábado (26) e promete resgatar o humor típico da primeira fase da novela.

Vale lembrar que "cegonho" foi o apelido que Mafalda (Camila Queiroz) deu ao órgão genital masculino na versão de 2016, Êta Mundo Bom!. Ela vivia às voltas com sua curiosidade e temor sobre o assunto, especialmente em relação ao então noivo Zé dos Porcos.

Na continuação atual da novela, foi revelado que Mafalda fugiu com Romeu (Klebber Toledo), deixando Zé para trás. Agora, ele segue seu caminho ao lado de Maria Divina, mas claramente ainda cercado por situações inusitadas e muita confusão.

