CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Êta Mundo Melhor!: Zulma joga baixo para afastar Candinho de Dita
Novelas / Romance ameaçado!

Êta Mundo Melhor!: Zulma joga baixo para afastar Candinho de Dita

Na novela Êta Mundo Melhor!, Zulma ultrapassa os limites ao anunciar seu relacionamento com Candinho, deixando Dita surpresa

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 20/08/2025, às 17h50

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Zulma (Heloisa Périssé)
Zulma (Heloisa Périssé) - Foto: Reprodução/Globo

Em Êta Mundo Melhor!, o romance entre Dita (Jeniffer Nascimento) e Candinho (Sergio Guizé) está cada vez mais forte. A cantora, que acaba de se destacar no concurso de rainha da rádio Paraíso, se sente nas nuvens, especialmente com os elogios de Candinho.

Ele, encantado, diz: "Ocê vai ficá linda pur dimais de Rainha da Rádio, Dita". O clima entre eles está cada vez mais romântico, mas, como sempre, Zulma (Heloisa Périssé) aparece para jogar água fria nessa felicidade.

Após o coquetel da rádio, onde Dita brilhou com sua voz, o casal está feliz e sonhando com o futuro. Porém, o clima de felicidade é interrompido quando Zenaide (Evelyn Castro) chega, se passando por fã de Dita. Ela, com todo entusiasmo, diz: "Nem acredito que estou na rádio do lado de Dita Ribeiro! Eu sou muito sua fã!". A cantora, sem perceber o plano de Zulma, agradece os elogios, sem saber que está sendo manipulada.

Candinho, desconfiado da situação, pergunta o que as duas estão fazendo ali, e Zulma, com um sorriso dissimulado, responde: "O que estamos fazendo aqui? Ora, Candinho, não seja bobo... Conte logo a novidade para Dita". Candinho, sem entender o que ela quer dizer, fica em silêncio, e Dita, curiosa, questiona: "Do que você está falando, Zulma?".

É nesse momento que a vilã faz o anúncio bombástico: "Que eu e Candinho estamos namorando!" Ela segura o braço de Candinho enquanto faz a revelação, deixando todos em choque, especialmente Dita, que não consegue acreditar no que está ouvindo.

Dita fica completamente surpresa com a confissão de Zulma e não sabe como reagir. A cantora, que estava vivenciando um momento de felicidade com Candinho, agora se vê diante de uma situação embaraçosa e inesperada.

Estela toma decisão drástica para proteger seu segredo

A relação de Estela (Larissa Manoela) e Celso (Rainer Cadete) chega a um ponto de ruptura. A enfermeira, que sempre foi muito reservada sobre seu passado, se vê pressionada pelo namorado a revelar o que está escondendo. Segundo o site Notícias da TV, a discussão que se inicia por causa de um simples questionamento de Celso acaba se tornando a maior crise do relacionamento.

Em cenas previstas para ir ao ar a partir de quinta-feira, 21, o primo de Candinho (Sergio Guizé) começa a pressionar Estela após perceber que ela estava fugindo de alguém no dia em que quase foi atropelada. "Me diga a verdade, Estela. Como posso te proteger, se não sei o que te aflige?", ele questiona, buscando uma explicação. Mas Estela se recusa a abrir o jogo e responde com firmeza: "Não sou criança para ser cuidada. Sempre cuidei muito bem de mim e de minha irmã", fazendo claro seu desejo de não revelar nada sobre seu passado.

Celso, ainda insistente, expõe sua preocupação, dizendo: "Hoje você quase foi atropelada junto com Anabela. Ficou claro para mim que estava fugindo de alguém. Tenho o direito de saber o que está acontecendo!". A pressão começa a aumentar e Estela, incomodada com a insistência, responde de forma ríspida: "Você não tem direito de nada! E não levante a voz comigo! Celso, é melhor você ir. Está transformando uma noite maravilhosa em uma noite desagradável".

Celso, ainda não compreendendo a gravidade da situação, implora: "Tenho certeza que algo atormenta você! Só me diga o que é!". Mas Estela já está decidida a cortar os laços. Ela então tenta afastar Celso de forma definitiva: "Celso, acho que estamos indo rápido demais. Talvez seja melhor nos afastarmos um pouco". Saiba mais!

Leia também:Maya Dias, de ‘Êta Mundo Melhor!’, fala como aproveita sua infância e carreira

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

romanceÊta Mundo Melhor!DitaZulma. Candinho

Leia também

Gringo

José Maria Brion - Foto: Reprodução / Instagram

Conheça José Maria Brion, astro português que estreia em Dona de Mim

Entrevistas

Maya Dias - Foto: Divulgação

Maya Dias, de ‘Êta Mundo Melhor!’, fala como aproveita sua infância e carreira

Maria de Fátima

Bella Campos mostra barriga de grávida de sua personagem - Foto: Reprodução/Instagram

Bella Campos mostra barriga de grávida de sua personagem: 'Mamãe ama'

Decidida

Estela (Larissa Manoela) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Estela toma decisão drástica para proteger seu segredo

SUMIU?

Marta de História de Amor: por onde anda a atriz Bia Nunnes? - Reprodução/Globo

Parou a carreira? Saiba por onde anda a Marta de História de Amor!

SURPREENDENTE!

Os bastidores da novela Porto dos Milagres (2001) passaram por momentos de tensão durante crises de Cássia Kis - Foto: Divulgação/Roberto Steinberger/Globo

Atriz teve crise de bipolaridade e surtou durante gravações de novelas; descubra qual

Últimas notícias

Zulma (Heloisa Périssé)Êta Mundo Melhor!: Zulma joga baixo para afastar Candinho de Dita
Jojo TodynhoJojo Todynho revela segredos da dieta e detalhes do emagrecimento
Virginia FonsecaVirginia chora ao saber de viagem de Zé Felipe com Ana Castela, diz colunista
José Maria BrionConheça José Maria Brion, astro português que estreia em Dona de Mim
Maya DiasMaya Dias, de ‘Êta Mundo Melhor!’, fala como aproveita sua infância e carreira
Fabiula NascimentoFabiula Nascimento revela curiosidades sobre os filhos com Emilio Dantas
CARAS Brasil aponta 5 lugares mais disputados pelos famosos5 pontos turísticos disputados pelos famosos durante as férias
A astróloga fez uma previsão sofre o futuro de Alvaro Xaro na Dança dos FamososAstróloga revela trajetória de Alvaro Xaro na Dança dos Famosos: 'Essa energia é favorável'
Carmo Dalla VecchiaNovo visual: Carmo Dalla Vecchia choca fãs ao aparecer bem diferente na TV
Andressa SuitaAndressa Suita revela os planos para engravidar novamente
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade