Êta Mundo Melhor!: Zulma joga baixo para afastar Candinho de Dita

Na novela Êta Mundo Melhor!, Zulma ultrapassa os limites ao anunciar seu relacionamento com Candinho, deixando Dita surpresa

Em Êta Mundo Melhor!, o romance entre Dita (Jeniffer Nascimento) e Candinho (Sergio Guizé) está cada vez mais forte. A cantora, que acaba de se destacar no concurso de rainha da rádio Paraíso, se sente nas nuvens, especialmente com os elogios de Candinho.

Ele, encantado, diz: "Ocê vai ficá linda pur dimais de Rainha da Rádio, Dita". O clima entre eles está cada vez mais romântico, mas, como sempre, Zulma (Heloisa Périssé) aparece para jogar água fria nessa felicidade.

Após o coquetel da rádio, onde Dita brilhou com sua voz, o casal está feliz e sonhando com o futuro. Porém, o clima de felicidade é interrompido quando Zenaide (Evelyn Castro) chega, se passando por fã de Dita. Ela, com todo entusiasmo, diz: "Nem acredito que estou na rádio do lado de Dita Ribeiro! Eu sou muito sua fã!". A cantora, sem perceber o plano de Zulma, agradece os elogios, sem saber que está sendo manipulada.

Candinho, desconfiado da situação, pergunta o que as duas estão fazendo ali, e Zulma, com um sorriso dissimulado, responde: "O que estamos fazendo aqui? Ora, Candinho, não seja bobo... Conte logo a novidade para Dita". Candinho, sem entender o que ela quer dizer, fica em silêncio, e Dita, curiosa, questiona: "Do que você está falando, Zulma?".

É nesse momento que a vilã faz o anúncio bombástico: "Que eu e Candinho estamos namorando!" Ela segura o braço de Candinho enquanto faz a revelação, deixando todos em choque, especialmente Dita, que não consegue acreditar no que está ouvindo.

Dita fica completamente surpresa com a confissão de Zulma e não sabe como reagir. A cantora, que estava vivenciando um momento de felicidade com Candinho, agora se vê diante de uma situação embaraçosa e inesperada.

Estela toma decisão drástica para proteger seu segredo

A relação de Estela (Larissa Manoela) e Celso (Rainer Cadete) chega a um ponto de ruptura. A enfermeira, que sempre foi muito reservada sobre seu passado, se vê pressionada pelo namorado a revelar o que está escondendo. Segundo o site Notícias da TV, a discussão que se inicia por causa de um simples questionamento de Celso acaba se tornando a maior crise do relacionamento.

Em cenas previstas para ir ao ar a partir de quinta-feira, 21, o primo de Candinho (Sergio Guizé) começa a pressionar Estela após perceber que ela estava fugindo de alguém no dia em que quase foi atropelada. "Me diga a verdade, Estela. Como posso te proteger, se não sei o que te aflige?", ele questiona, buscando uma explicação. Mas Estela se recusa a abrir o jogo e responde com firmeza: "Não sou criança para ser cuidada. Sempre cuidei muito bem de mim e de minha irmã", fazendo claro seu desejo de não revelar nada sobre seu passado.

Celso, ainda insistente, expõe sua preocupação, dizendo: "Hoje você quase foi atropelada junto com Anabela. Ficou claro para mim que estava fugindo de alguém. Tenho o direito de saber o que está acontecendo!". A pressão começa a aumentar e Estela, incomodada com a insistência, responde de forma ríspida: "Você não tem direito de nada! E não levante a voz comigo! Celso, é melhor você ir. Está transformando uma noite maravilhosa em uma noite desagradável".

Celso, ainda não compreendendo a gravidade da situação, implora: "Tenho certeza que algo atormenta você! Só me diga o que é!". Mas Estela já está decidida a cortar os laços. Ela então tenta afastar Celso de forma definitiva: "Celso, acho que estamos indo rápido demais. Talvez seja melhor nos afastarmos um pouco". Saiba mais!

