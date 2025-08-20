Maya Dias, de ‘Êta Mundo Melhor!’, fala como aproveita sua infância e carreira

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a atriz Maya Dias, a ‘Denguinho’ em ‘Êta Mundo Melhor!’, fala sobre suas vivências na atuação

A atriz mirim Maya Dias, de 7 anos, que dá vida a personagem Denguinho em Êta Mundo Melhor!, contou curiosidades sobre sua carreira em entrevista exclusiva na CARAS Brasil. A menina falou sobre seus sonhos para o futuro e detalhou como é a sua rotina em meio às gravações da novela da Globo.

Apesar de ser apenas uma criança, Maya tem uma rotina muito corrida entre os estudos, a infância e a carreira, mas provou que consegue conciliar seus afazeres com a ajuda de sua mãe. “Eu vou para a escola, faço minhas lições, brinco com as minhas amigas e também gravo. A mamãe me ajuda muito a organizar tudo, e eu estudo até no camarim quando precisa. Então dá para ser criança e atriz ao mesmo tempo, até porque a gravação é uma diversão pra mim”, respondeu.

Maya Dias e Larissa Manoela em musical "A Noviça Rebelde" Foto: Divulgação

Quando foi questionada sobre seus sonhos de carreira, a garotinha afirmou que ainda está em dúvida sobre para qual área gostaria de seguir, mas mesmo assim nutre um grande amor pela arte dos palcos. “Quero continuar sendo atriz, sim. Mas também gosto muito de cantar, então quem sabe eu seja atriz e cantora ao mesmo tempo? Também quero ser médica. Acho que seria muito legal”, disse ela.

Inclusive, a atriz mirim ressaltou que tem muita vontade de experimentar papéis diferentes do que de costume. “Meu sonho é fazer uma princesa em um filme da Disney e visitar os castelos. Mas também quero muito interpretar uma vilã, porque é diferente e divertido fazer cara de malvada, mesmo eu sendo boazinha de verdade”, afirmou ela.

A importância da personagem ‘Denguinho’

Ao longo da entrevista, Maya Dias contou como se encantou pelo papel de Denguinho na novela das seis assim que soube como era a história dela. “Ela (Denguinho) é doce, divertida, gosta de ajudar os amigos e tem um coração gigante. Quando eu li sobre ela, fiquei apaixonada e quis logo ser a Denguinho”, compartilhou a pequena.

Ela falou também sobre a importância da sua primeira personagem na Globo e os encontros com os atores do elenco estrelado. “Eu admiro muito a Larissa Manoela, porque ela começou pequenininha e hoje faz muitas coisas lindas. Este já é o segundo trabalho que faço com ela, e é muito legal, porque ela sempre me trata com carinho e me inspira. Também admiro a Lolo (Heloísa Perissé), porque ela é engraçada, generosa e trata todo mundo com muito amor. Eu tenho sorte de ter as duas perto de mim”, comentou a artista.

Maya Dias e Larissa Manoela Foto: Divulgação

A atriz também ressaltou que a personagem da novela da Globo é um de seus trabalhos favoritos. “Acho que a Denguinho é muito especial porque é a minha primeira novela grande na Globo. Mas também nunca vou esquecer quando fui a Gretl em A Noviça Rebelde. Foi mágico estar no palco interpretando ela, ouvir as músicas e sentir as palmas do público”, afirmou Maya.

Conheça a carreira de Maya

Em sua primeira novela na Rede Globo, a atriz mirim Maya Dias já tem um portfólio carregado de projetos no audiovisual. A atriz já participou da série Reis da Record como Basemate, também como Áurea Rosa no filme Princesa Adormecida e Gretl Von Trapp no musical de A Noviça Rebelde, além de várias participações em campanhas publicitárias.

Atualmente, a garota talentosa interpreta Denguinho em Êta Mundo Melhor!, novela das seis da Rede Globo, ao lado de um elenco de peso.

