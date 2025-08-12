CARAS Brasil
Novelas / Revelação importante

Êta Mundo Melhor!: Estela faz descoberta e ameaça os planos de Zulma

Estela se torna um obstáculo para os planos de Zulma ao descobrir que Simbá é o farsante que se passou por filho de Candinho

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 12/08/2025, às 13h45

Zulma (Heloisa Périssé) e Estela (Larissa Manoela)
Zulma (Heloisa Périssé) e Estela (Larissa Manoela) - Foto: Reprodução/Globo

Em Êta Mundo Melhor!, Estela (Larissa Manoela) fará uma descoberta que mudará os rumos da trama e colocará a vilã Zulma (Heloisa Périssé) em apuros.

Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a enfermeira reconhecerá Simbá (Arthur Yera) no retrato falado que o detetive Sabiá (Fábio de Luca) espalhará pela cidade. A investigação visa encontrar o menino que se passou pelo filho de Candinho (Sergio Guizé), e a revelação de Estela se tornará uma pedra no caminho de Zulma, que tenta esconder o verdadeiro filho de Candinho, Samir (Davi Malizia).

O momento crucial acontece quando Estela, ao se deparar com um dos cartazes, nota as semelhanças do retrato falado com o garoto que ela já havia visto na Casa dos Anjos, onde dá aulas. Impactada pela lembrança, ela exibe uma expressão de surpresa e indignação ao perceber que Simbá é o farsante. A jovem, então, começa a perceber que algo está muito errado e, a partir desse momento, decide ir atrás de Zulma para confirmar suas suspeitas.

Essa descoberta fará com que Estela se torne um obstáculo direto para os planos de Zulma, que teme ser desmascarada e perder o controle sobre a situação. A enfermeira vai se tornar uma ameaça para a vilã, que está desesperada para manter o segredo sobre o verdadeiro filho de Candinho.

O confronto com Zulma

Decidida a confrontar a vilã, Estela vai até Zulma e revela que sabe quem é o menino, deixando a malvada sem reação. A conversa entre as duas será carregada de tensão. Estela revela que reconheceu Simbá assim que viu o retrato falado, colocando Zulma em uma posição desconfortável. A vilã tenta manter a compostura, mas fica visivelmente incomodada com a revelação e com a possibilidade de ter seu plano desmascarado.

Ao longo do diálogo, Estela deixa claro que não pretende ignorar o que descobriu e está disposta a ir até o fim para fazer a coisa certa. Zulma, acuada e sem alternativas, cede e concorda em procurar Candinho para revelar a ele o motivo pelo qual Simbá se passou pelo seu filho.

Nas cenas previstas para ir ao ar no dia 21 de agosto, a vilã conversa com o caipira, mas para tentar se livrar da culpa, jogará a responsabilidade em Ernesto (Eriberto Leão) e alegará que o menino só queria ter um pai. "Foi o Ernesto que enganou o menino, Candinho. Ele mandou o garoto se passar pelo seu filho e me envolveu nessa história toda", dirá a ela.

Simbá também se explica sobre o ocorrido e pede desculpas a Candinho. "Me desculpa, Candinho. Eu não queria mentir. Só fiz isso porque o Ernesto disse que ia me ajudar. Mas eu gosto muito do senhor. Queria mesmo ser seu filho", dirá o menino.

O que acontece no capótulo desta terça-feira (12)?

Estela leva Anabela para Lauro analisar. Zulma e Medeia se enfrentam. Tamires diverte o Comendador no dancing. Mirtes procura Ernesto e revela que está apaixonada. Dita e Candinho sofrem com o afastamento um do outro. Sônia termina com Quincas. Tamires decide fingir para o Comendador que é duas mulheres diferentes. Zé dos Porcos resgata Cunegundes e Quinzinho da gruta. Maria Divina chama a polícia para confrontar Cunegundes sobre o roubo de sua peruca. Estela sofre pela saúde de Anabela, e Celso a apoia.

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

filhonovelaCandinhoEstelaÊta Mundo MelhorSimbáZulma

