Êta Mundo Melhor!: Plano de Sandra fracassa e a vilã foge da Europa

A vilã Sandra se desespera ao saber que o Barão sobreviveu e tem que fugir da polícia na novela Êta Mundo Melhor!

A vilania de Sandra (Flávia Alessandra) vai bater de frente com um choque de realidade devastador nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor!. Após Inês (Joana Solnado) envenenar o Barão (Jaime Leibovitch), ela vai acreditar que finalmente terá se livrado do marido. A personagem, entretanto, vai descobrir que o plano terá falhado e as consequências disso a deixarão à beira de um colapso, mostrando que a vida de crime nem sempre compensa.

A portuguesa Inês, que se tornou dama de companhia da loira à base de chantagem, surgirá desesperada no jardim do palácio para contar à madame que o marido dela terá sobrevivido. “Mas que notícia horrível! Nada pode ser pior!”, reagirá Sandra, transtornada, segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV.

Só que a tragédia para ela ainda vai aumentar: a polícia começará a suspeitar de que o nobre terá sido envenenado, e a culpada pode ser justamente sua nova mulher, já que Sandra se casará com o Barão um dia antes do envenenamento. Em pânico, a loira decidirá fugir imediatamente para não ser presa, mas o seu objetivo principal continua sendo o dinheiro.

Primeiramente, ela vai correr até o castelo para tentar encontrar as joias da antiga baronesa, mesmo com o Barão ainda vivo e deitado em seu quarto. Quando ele acordar e se recusar a entregar os bens, a vilã ficará furiosa com a resistência do marido. “Por que não morreu? Maldito!”, gritará a loira, antes de arrancar à força um anel de ouro com rubi do dedo dele, em uma demonstração de sua ganância e violência.

A partir daí, Sandra e Inês fugirão da Europa e aparecerão em um estalar de dedos já instaladas em um hotel simples em São Paulo. A vilã planejará um reencontro com Ernesto (Eriberto Leão) para recomeçar sua trajetória de golpes e voltar ao mundo do crime na cidade grande. Com óculos escuros e sotaque falso, ela tentará passar despercebida pelas ruas, mas sua atitude suspeita poderá acabar a desmascarando.

Ernesto sai da cadeia e ostenta riqueza com ajuda inesperada

O pior bandido de Êta Mundo Melhor! vai deitar e rolar na trama, conseguindo escapar de sua pena na cadeia e mostrando para todos os que o odeiam que ele está por cima. Ernesto (Eriberto Leão), que será preso nos próximos capítulos da novela, já tem data para sair da cadeia: 30 de setembro.

O criminoso, que cometeu diversas atrocidades ao longo da história, conseguirá sua liberdade graças à influência de seu padrinho, Paixão (Henri Pagnoncelli), que surgirá na novela para ajudá-lo. O poderoso padrinho do vilão contratará um bom advogado para livrar a cara do afilhado, segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV. Saiba mais!

Leia também: Êta Mundo Melhor!: Estela é dada como morta após ser vítima de armadilha cruel