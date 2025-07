Êta Mundo Melhor!: Manipulação de Zulma faz Candinho desistir de adotar Samir

Zulma faz uma encenação de dor para separar Samir de Candinho e impede que o menino seja adota em Êta Mundo Melhor!; saiba mais

A trama de Êta Mundo Melhor! está cada vez mais intensa e cheia de reviravoltas emocionantes. O amor de Candinho (Sergio Guizé) por Samir (Davi Malizia) e o desejo de ter o menino em sua vida se tornam um alvo para a implacável Zulma (Heloisa Périssé), que fará de tudo para lucrar com a situação e manter Samir sob seu controle.

Ela encenará uma grande mentira para separar pai e filho, levando Candinho a tomar uma decisão difícil. A cena se passa na igreja, onde Candinho e Samir estão juntos. Mesmo sabendo da verdade sobre o vínculo entre os dois, Zulma não hesita em agir para afastá-los.

Com o coração gelado e calculista, ela pede que o menino volte para o abrigo, insistindo que é o melhor para ele. No entanto, Samir, magoado com a decisão, relembra o castigo que sofreu e afirma que quer ficar com Candinho, o único que sempre o tratou com carinho. O caipira, por sua vez, reafirma o que já havia dito: ele convidou Samir para morar com ele em sua mansão e quer o menino em sua vida para sempre.

A encenação de Zulma

Zulma, então, arma uma verdadeira encenação de dor e sofrimento. Aos prantos, ela começa a desmentir Samir, tentando manipular Candinho: "Se eu ficar sem Samir, a vida perde a graça, a alegria!", diz ela, se fazendo de vítima.

Candinho, comovido pela cena, começa a ceder. Ele, que até então estava decidido a adotar Samir, fica em dúvida. Samir, desesperado, vê que está caindo no golpe de Zulma e tenta alertá-lo sobre as intenções da mulher. Porém, o caipira, tocado pela encenação, promete que vai desistir da adoção por enquanto, acreditando que a mulher realmente tem um carinho sincero por Samir.

Zulma, vitoriosa por enquanto, se sente ainda mais segura em sua manipulação. Ela afirma: "Por favor. Dê-me uma chance de provar que meu amor por este menino é verdadeiro. Esqueça essa história de adoção!". Essa jogada de mestre, com muita emoção e falsidade, vira o jogo a favor de Zulma, pelo menos por enquanto.

