Êta Mundo Melhor!: Castigo cruel de Zulma une Samir e Candinho

Samir foge da Casa dos Anjos após punição de Zulma e vai parar justamente na mansão de Candinho, que o acolhe sem saber que é seu pai

Zulma (Heloisa Périssé) vai perder o controle de vez nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor! e acabará sendo responsável por aproximar Samir (Davi Malizia) de Candinho (Sergio Guizé). Em cenas previstas para irem ao ar nos próximos dias, a vilã castigará o menino de forma cruel, proibindo-o de jantar, e isso resultará na fuga dele direto para a casa do protagonista, sem que os dois desconfiem do elo sanguíneo que os une.

Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, tudo começa quando Zulma flagra uma troca de carinho entre Samir e Candinho na rua. Furiosa, ela arrasta o garoto para casa e ordena que ele vá dormir sem comer, mesmo com o prato preferido dele servido à mesa. "Hoje você fica sem jantar. Portou-se muito mal na rua. Deu conversa para um homem muito estranho", esbravejará a megera.

Jasmim (Dandara Arcebispo) tentará defendê-lo, mas também será repreendida com ameaças: "E ai de quem der qualquer coisa para ele comer. Samir está de castigo e ficará em jejum para pensar no que fez".

Plano de fuga com destino certo

Chateado e com fome, Samir vai para o quarto e confidencia a Jasmim que não pretende continuar passando por aquilo. "Já sei até o que fazer", dirá ele, tirando do bolso o cartão de visitas que Candinho lhe deu. Ele convence a amiga a ajudá-lo a fugir pela janela da cozinha — e assim acontece.

Enquanto Simbá (Arthur Yera) observa tudo escondido e corre para contar à vilã que o menino escapou, Samir já estará pelas ruas tentando encontrar o endereço no cartão. Após muita busca, ele chega à mansão do caipira, que o recebe com o coração aberto: "Samir, que surpresa dimais di boa! Ocê veio visitá eu, foi?", perguntará Candinho, sorrindo.

Com os olhos marejados e a barriga vazia, o garoto responde com sinceridade: "Estou com fome, Candinho". A cena marcará o início de uma aproximação ainda mais intensa entre os dois, mesmo sem saberem que são pai e filho.

A virada emocionante promete mexer com os corações dos telespectadores e dar novo rumo à história da novela das seis.

