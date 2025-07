Êta Mundo Melhor!: Samir faz pedido comovente a Candinho

Em Êta Mundo Melhor!, Candinho fica emocionada após ouvir o pedido de Samir, que fugiu do abrigo após receber um castigo de Zulma

Em Êta Mundo Melhor!, a relação entre Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) ganha novos contornos emocionantes. O caipira, que está cada vez mais próximo do menino, não faz ideia de que ele é, na verdade, seu filho biológico.

Tudo começa quando Samir, após sofrer um castigo de Zulma (Heloisa Périssé), foge do abrigo e vai até a casa de Candinho, implorando por um prato de comida. Candinho, sempre disposto a ajudar, recebe o menino com carinho e faz questão de prepará-lo para uma refeição completa, sem saber que esse gesto simples irá mudar suas vidas.

O pedido de Samir

A aproximação entre os dois se intensifica, e o menino, tocado pela generosidade de Candinho, faz um pedido comovente: "Viver aqui seria um sonho! Eu posso morar aqui com você, Candinho?". Candinho, com um sorriso no rosto e o coração aberto, não hesita em responder: "É claro que pode! Vem cá dar um abraço!". O abraço entre eles sela a conexão profunda que já existia, uma relação de carinho, respeito e admiração mútua, que vai além da simples convivência.

A cena, cheia de afeto, será um dos marcos da trama. Mesmo sem saber que Samir é seu filho biológico, Candinho pretende assumir a responsabilidade de cuidar dele. Contudo, o professor Asdrúbal (Luis Miranda) alerta que, para a adoção ser formalizada, é necessário passar por algumas burocracias legais.

Candinho, empolgado com a ideia de dar um lar definitivo ao menino, compromete-se a dar todos os passos necessários para que a adoção seja concretizada. Com seu jeito simples e acolhedor, o caipira promete dar a Samir tudo o que ele precisa, desde uma refeição até um lar cheio de amor e cuidados.

Êta Mundo Melhor! é uma novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner. O folhetim é a continuação da história de Êta Mundo Bom!, exibida em 2016.

