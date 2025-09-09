Êta Mundo Melhor!: Fuga de Ernesto é interrompida por confronto inusitado

O vilão Ernesto se safa de detetive, mas se depara com seu maior inimigo e acaba nocauteado por um coice inusitado em Êta Mundo Melhor

Ernesto (Eriberto Leão) conseguirá passar a perna no detetive Sabiá (Fábio de Luca) em Êta Mundo Melhor!. A história mostrará como o vilão, que estava em um hospital sob custódia, planejará sua fuga. O bandido aproveitará um momento de desatenção do detetive para se livrar das algemas e tentar escapar da polícia, mas seu plano tomará um rumo inesperado quando ele esbarrar em seu maior inimigo, o protagonista Candinho (Sergio Guizé).

Em cenas previstas para irem ao ar a partir do capítulo desta quarta-feira, 10, na novela das seis da Globo, Sabiá tentará vigiar o criminoso no quarto de hospital, mas acabará pegando no sono. Ernesto aproveitará este descuido para se safar. Ele conseguirá soltar as algemas e, silenciosamente, vestirá suas roupas.

Antes de partir, o crápula ainda debochará do detetive: "Passarinho que dorme no galho, cai de cara no chão...", dirá, segundo o site Notícias da TV. Ernesto sairá do hospital sem ser visto e chegará até a rua. "Melhor sumir do mapa...", comentará. Mesmo sem saber para onde ir, ele andará tranquilamente, sem medo de ser recapturado.

Enquanto isso, Candinho estará na frente da pensão onde Dita (Jeniffer Nascimento) mora, conversando com ela. Logo após a mocinha entrar, o protagonista levará um susto: um homem passará correndo pela rua e esbarrará nele. Os dois cairão no chão, e, para a surpresa de ambos, se darão de cara com o seu maior inimigo. "Não acredito! É o matuto!", exclamará Ernesto. "I num é o Bigodim?", devolverá Candinho.

A prisão do vilão

Os dois começarão uma discussão, e o mocinho dirá que o vilão deveria estar preso. A briga entre os dois escalará. "Você e o seu burro deviam estar bem longe daqui. Vivendo no meio do mato", Ernesto rebaterá, e eles trocarão empurrões. Candinho, por sua vez, confrontará o vilão sobre o seu paradeiro: "Cadê o meu fio, Bigodim? Cadê o meu Júnio?". Ernesto se irritará com a pergunta e responderá de forma agressiva: "Não me amole com o seus problemas. Vai procurar você o filhote de matuto!".

Em seguida, o vilão empurrará Candinho, que cairá no chão. "Vou me livrar de você de uma vez por todas! E vai ser agora!", ameaçará ele, mas o protagonista se levantará. "Quem vai acabá com a tua raça sô eu, disinfiliz! Ocê já distruiu minha vida faiz tempo, quando robô meu minino!", declarará o personagem de Sergio Guizé.

O vilão pegará um pedaço de pau e irá para cima do inimigo. "Você não é de nada, matuto! Vou acabar com a tua raça!", dirá Ernesto. O bandido, no entanto, será surpreendido pela atitude de Policarpo: o burro dará um coice tão forte no crápula que o nocauteará . Sabiá então aparecerá correndo, em busca de Ernesto, e o encontrará caído no chão, sem condições de fugir. "Esse aí não me escapa mais. Vou levar o bandido direto para cadeia!", decretará o detetive, pondo fim à saga de fuga de Ernesto.

Resumo da semana:

Terça (9/9) - Candinho convence Samir a dar uma chance para Aderbal e Marilda. Estela é apoiada por Celso. Zulma jura vingança contra Celso. Asdrúbal desconfia de Olga. Medeia descobre que Zé dos Porcos foi a São Paulo atrás de Candinho. Olímpia confronta Lauro. Sabiá vigia Ernesto, que precisa passar a noite no hospital. Estela revela a Celso que seu amor do passado está no hospital. Aderbal e Marilda recebem Samir.

Quarta (10/9) - Samir conhece seu quarto na casa de Aderbal e Marilda. Jasmin e as crianças sentem saudade de Samir. Aderbal e Marilda comemoram por terem enganado Samir. Candinho se preocupa com Samir. Celso conta a Estela que Ernesto também enganou sua irmã e a ex-esposa de Candinho. Dita se aconselha com Candinho sobre a turnê. Lauro reafirma a Sônia que são apenas amigos. Maria Divina foge do sítio para proteger suas galinhas. Zé dos Porcos dança com Francine. Ernesto foge do hospital, e Estela se desespera. Candinho encontra Ernesto.

Quinta (11/9) - Policarpo derruba Ernesto, e Sabiá consegue prendê-lo novamente. Da delegacia, Ernesto liga para Tamires e pede um advogado. Zé dos Porcos provoca uma confusão e é expulso do dancing. Celso lê carta de Sandra. Sônia beija Lauro, que se irrita com a moça. Maria Divina se esconde na gruta com as galinhas, à espera de Zé dos Porcos. Haydée pede ajuda a Tobias para enviar um presente a alguém especial. Dita afirma a Lúcio que só sairá em turnê se puder levar seu filho Joaquim. Zulma e Zenaide visitam Samir, e Aderbal e Marilda desconfiam. Candinho exige que Ernesto revele o paradeiro de seu filho.

Sexta (12/9) - Ernesto afirma a Candinho que jamais revelará onde está seu filho. Estela devolve as provas às crianças, e questiona sobre a permanência de Samir na escola. Celso revela a Estela que Ernesto foi preso. Zulma alerta Candinho sobre Marilda e Aderbal, e diz sentir que Samir está em perigo. Sandra escreve em um diário sobre a relação dela com Barão. Francine vê Zé dos Porcos no carro de Candinho e acredita que o rapaz tenha posses. Carneiro anuncia a Quinzinho que o estado de Cunegundes é preocupante. Ernesto pede que Tamires procure seu padrinho. Candinho sonda Celso sobre o casal que adotou Samir. Marilda e Aderbal comunicam a Samir que eles farão uma viagem.

Sábado (13/9) - Samir pede para levar um amigo para o sítio. Candinho sonda Padre Lucas sobre Marilda e Aderbal. Manoela questiona a decisão de Dita de deixar sua carreira na rádio por conta de Joaquim. Haydée presenteia Lúcio. Sabiá pede Zenaide em namoro. Zulma desconfia quando Samir conta que viajará com a nova família. Mirtes visita Ernesto na delegacia. Maria Divina mostra a Medeia a esmeralda que encontrou na gruta. Tamires orienta Mirtes a procurar Doutor Paixão para ajudar Ernesto. Asdrúbal provoca um acidente com o carro ao lado de Picolé e Zé dos Porcos. Candinho e Zulma descobrem que Marilda e Aderbal fugiram com Samir e Jasmin.

Leia também:Êta Mundo Melhor!: Samir luta contra adoção e faz pedido comovente a Candinho