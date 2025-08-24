Êta Mundo Melhor!: Vilão cruza caminho de Anabela e assusta Estela

O reencontro com Ernesto desperta memórias traumáticas em Estela e sugere que Anabela pode ter ligação com o passado da enfermeira
Na novela Êta Mundo Melhor!, Estela (Larissa Manoela) viverá um dos momentos mais angustiantes de sua trajetória na novela das seis da Globo. Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a sequência que será exibida a partir da próxima sexta-feira, 29, mostrará a enfermeira flagrando Ernesto (Eriberto Leão) com Anabela (Isabelly Carvalho) em plena rua.
O bandido, que seduziu Estela anos atrás e a abandonou, se aproxima de Anabela, que está acompanhada de Aladin (Vicente Alvite). Sem perceber o perigo, Ernesto tenta conversar com a menina, que não entende a gravidade da situação. Entretanto, Sabiá (Fábio de Luca) o reconhece e dá início a uma perseguição, fazendo com que o vilão fuja desesperado.
De longe, Estela observa tudo e fica petrificada. "Não pode ser", diz, paralisada, enquanto memórias traumáticas do passado voltam à tona. Este momento é decisivo para a protagonista, pois sugere que o segredo envolvendo Anabela começa a se revelar.
Após a fuga de Ernesto, Anabela corre para Estela, tremendo, e admite que sentiu muito medo do homem misterioso. O desespero da enfermeira é evidente, já que a simples presença do vilão desperta lembranças dolorosas e coloca em xeque a origem da menina.
A tensão da cena sugere ao público que Anabela não é irmã de Estela, mas possivelmente fruto do romance que a protagonista teve com Ernesto no passado. Esse encontro marca uma virada na trama, aumentando o suspense e levantando novas questões sobre a história de Anabela e sua relação com Estela.
Segunda (25/8) - Celso afirma a Candinho que revelará tudo o que fez ao amigo. Candinho convence Estela a impedir a partida de Celso. Tamires chantageia o Comendador, e esconde a mala de dinheiro de Ernesto. Estela e Celso decidem ficar juntos, e ele desiste de revelar suas falcatruas para Candinho. Francine descobre o dinheiro de Tamires. Zé dos Porcos comemora a volta da porca Jurema. Sabiá decide procurar por Ernesto. Estela pede conselho a Dita sobre seu passado e Celso. Cunegundes arma para que Candinho acredite que Dita ainda está com Quincas.
Terça-feira (26/8) - Cunegundes afirma a Candinho que Dita e Quincas estão juntos. Estela revela a Celso que viveu com outro homem no passado. Zé dos Porcos protege Jurema de Maria Divina e Medeia. Ernesto chantageia Zulma. Araújo ameaça demitir Alarico caso ele fale novamente a verdade sobre os ingredientes dos biscoitos. Estela desabafa com Dita sobre a reação de Celso a seu passado. Samir planeja expulsar Ernesto da casa de Zulma. Quincas procura Candinho.
Quarta (27/8) - Quincas diz a Candinho que deseja reatar o casamento com Dita. Candinho exige que Quincas arrume um emprego. Estela confessa a Dita que acreditou que Celso era o amor de sua vida. Tamires questiona Francine sobre a origem de seu dinheiro. Lúcio se aproxima de Margarida. Celso desabafa com Candinho, que sugere que o primo procure Estela. Estela não aceita as desculpas de Celso. Cunegundes inventa para Dita que Candinho está ajudando Quincas a reatar o casamento com ela.
Quinta-feira (28/8) - Dita desconfia de Cunegundes. Asdrúbal alerta Candinho sobre as finanças da fábrica. Samir ouve quando Ernesto afirma que foi Zulma quem ordenou a destruição da sala de aula das crianças. Dirce elogia o trabalho de Estela com as crianças. Dita procura Candinho, que se esconde dela. Tales anuncia Dita e Eneida como as duas finalistas do concurso de rainha da rádio. Olga e Araújo se irritam com o comportamento de Celso. Asdrúbal pressiona Celso sobre possíveis irregularidades na fábrica. Anabela discute com Estela por conta de Celso. Quinzinho encontra a escritura do sítio e descobre que ainda é dono do lugar. Dita flagra Candinho conversando com Policarpo.
Sexta-feira (29/8) - Candinho pede que Dita se afaste, e Asdrúbal alerta o amigo. Samir e Jasmin visitam Candinho. Ernesto sugere que Zulma dê um novo golpe em Candinho. Sabiá convida Zenaide para sair. Asdrúbal interrompe a aproximação de Lúcio e Margarida, que confessa a Manoela sua dúvida entre os dois cortejadores. Medeia obriga Maria Divina a voltar a cozinhar. Anabela desaparece, e Estela pede ajuda a Celso. Zulma inventa que está apaixonada por Candinho. Ernesto é alertado sobre a procura de Sabiá por ele. Ernesto encontra Anabela. Estela desmaia ao ver Ernesto.
Sábado (30/8) - Celso apoia Estela. Anabela diz a Estela que sentiu medo de Ernesto. Ernesto foge de Sabiá. Aladin conta a Celso que Ernesto está na casa de Zulma. Zulma tenta convencer Candinho a lhe dar uma chance, e Celso alerta o primo sobre ela. Estela perdoa Celso e os dois reatam. Zulma pensa em usar Zenaide e Sabiá para se livrar de Ernesto. Olímpia sabota o concurso de rainha da rádio para prejudicar Dita. Asdrúbal tem uma ideia para ajudar Dita. Tamires permite que Dita se apresente no Dancing.
