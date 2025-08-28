CARAS Brasil
  2. Êta Mundo Melhor!: Ernesto arma plano ousado contra Candinho e choca Zulma
Novelas / Proposta!

Êta Mundo Melhor!: Ernesto arma plano ousado contra Candinho e choca Zulma

Ernesto surpreende Zulma com proposta ousada e deixa a vilã em choque ao sugerir uma nova armação contra Candinho em Êta Mundo Melhor!

Daniela Santos
por Daniela Santos
Publicado em 28/08/2025, às 18h38

Ernesto (Eriberto Leão)
Ernesto (Eriberto Leão) - Foto: Reprodução/Globo

No capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 29, em Êta Mundo Melhor!, Ernesto (Eriberto Leão) vai mostrar toda a sua astúcia e maldade ao sugerir um plano arriscado a Zulma (Heloisa Périssé). O vilão propõe que a dona do orfanato dê o chamado "golpe da barriga" em Candinho (Sergio Guizé), fingindo uma gravidez para tentar prendê-lo a ela. A ideia deixa a megera completamente chocada e sem saber se deve aceitar a sugestão.

Segundo o site Notícias da TV, durante uma conversa, Ernesto pergunta sobre a situação de Zulma com Candinho e sobre suas tentativas de seduzi-lo. "Tentei e ainda não consegui. Mas tenho fé que vou conquistar o coração de Candinho", afirma a vilã. Ernesto, percebendo que a pilantra ainda hesita, insiste: "Precisa ser mais esperta, Zulma. O matuto é uma mina de ouro". A falsa responde com cautela: "Preciso de um pouco mais de tempo pra ele perceber que sou a mulher da vida dele".

É nesse momento que Ernesto revela sua ideia: "Acabo de ter uma ideia genial! Por que não damos o golpe da barriga em Candinho?". Zulma, incrédula, pergunta: "Como seria esse golpe da barriga em Candinho?". O vilão explica de forma direta: "Ora, como são todos os golpes da barriga. Você engravida e diz que o pato, no caso Candinho, é o pai. Não me diga que não conhece esse golpe, Zulma...".

Mesmo diante da explicação, a megera demonstra resistência. "Sou uma moça pura. Não conheço golpes como você, ainda mais um tão baixo", rebate. E questiona: "Tenho uma dúvida: e se o pato for mesmo o pai?". Ernesto, animado, responde: "Aí seria melhor ainda! Seria perfeito!".

Apesar da insistência do vilão, Zulma pondera: "Candinho é ingênuo, mas não é tão bobo assim. E, além do mais, tenho os meus anjinhos, não sei se quero mais um". A vilã decide que precisa pensar melhor antes de agir, mostrando que, mesmo ambiciosa, há limites em suas escolhas.

Confira o resumo dos próximos capítulos: 

Sexta-feira (29/8) - Candinho pede que Dita se afaste, e Asdrúbal alerta o amigo. Samir e Jasmin visitam Candinho. Ernesto sugere que Zulma dê um novo golpe em Candinho. Sabiá convida Zenaide para sair. Asdrúbal interrompe a aproximação de Lúcio e Margarida, que confessa a Manoela sua dúvida entre os dois cortejadores. Medeia obriga Maria Divina a voltar a cozinhar. Anabela desaparece, e Estela pede ajuda a Celso. Zulma inventa que está apaixonada por Candinho. Ernesto é alertado sobre a procura de Sabiá por ele. Ernesto encontra Anabela. Estela desmaia ao ver Ernesto. 

Sábado (30/8) - Celso apoia Estela. Anabela diz a Estela que sentiu medo de Ernesto. Ernesto foge de Sabiá. Aladin conta a Celso que Ernesto está na casa de Zulma. Zulma tenta convencer Candinho a lhe dar uma chance, e Celso alerta o primo sobre ela. Estela perdoa Celso e os dois reatam. Zulma pensa em usar Zenaide e Sabiá para se livrar de Ernesto. Olímpia sabota o concurso de rainha da rádio para prejudicar Dita. Asdrúbal tem uma ideia para ajudar Dita. Tamires permite que Dita se apresente no Dancing. 

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

CandinhoErnestoZulmaÊta Mun do Melhor

