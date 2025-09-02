CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Êta Mundo Melhor!: Dita toma decisão surpreendente e deixa todos em choque
Novelas / Decisão!

Êta Mundo Melhor!: Dita toma decisão surpreendente e deixa todos em choque

Dita chocará o público ao abrir mão da carreira e até do contrato na rádio para ficar ao lado do filho, Joaquim, em Êta Mundo Melhor!

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 13h35

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Dita (Jeniffer Nascimento)
Dita (Jeniffer Nascimento) - Foto: Reprodução/Globo

Dita (Jeniffer Nascimento) vai protagonizar uma das decisões mais impactantes de Êta Mundo Melhor!, deixando telespectadores surpresos com sua postura firme.

Nos próximos capítulos, a cantora enfrentará um dilema que coloca sua carreira em risco: abandonar temporariamente o emprego na Rádio Paraizo, onde é a principal estrela, para se dedicar exclusivamente ao filho Joaquim (Tom Zé). "O meu fio é mais importante do que tudo isso", afirmará a artista, deixando claro que sua prioridade é a maternidade.

A sequência começa com Dita lidando com a pressão dos chefes na emissora, Tales (Duio Botta) e Lúcio (Tony Tornado), que insistem para que a cantora aceite deixar Joaquim com outra pessoa enquanto realiza a turnê pelo Brasil. O confronto se intensifica quando os superiores tentam convencê-la a seguir o roteiro planejado, mas Dita permanece irredutível. "Si o meu fio num pode í comigo na turnê, intão eu num vô", dirá, surpreendendo a todos com sua determinação.

Em um gesto ainda mais radical, ela solicita formalmente a demissão: "Eu quero a demissão, seu Luço". Mesmo diante da ameaça de multa contratual por quebra de contrato, Dita mantém sua postura e encerra a discussão de forma categórica: "Num tem mais conversê...". A decisão deixa os chefes da rádio desesperados, perdendo a principal atração da programação.

A atitude de Dita recebe apoio de Margarida (Nívea Maria), que reforça a importância de mães ficarem próximas dos filhos pequenos: "Mães com filhos pequenos precisam ficar perto deles". Por outro lado, Manoela (Dhu Moraes) expressa preocupação: "Num sei se ocê fez o certo, fia. Largá a rádio. E de onde vai vir o dinhero pra cuidá do Joaquim?". Apesar dos questionamentos, a cantora demonstra que está disposta a abrir mão de tudo que conquistou para garantir o bem-estar do filho e não se afastar dele.

A decisão de Dita marcará um ponto alto na trama, evidenciando sua força, coragem e prioridades, enquanto os telespectadores acompanham a emoção de ver uma mãe lutando para proteger aquilo que mais ama. As cenas vão ao ar a partir do próximo dia 11 na novela das seis da Globo.

Sandra revela viagem à Europa em retorno cheio de mistério

A vilã Sandra (Flávia Alessandra) promete agitar Êta Mundo Melhor! com sua volta triunfal, marcada por mistério, elegância e um toque de vingança. Em cenas previstas para irem ao ar a partir do dia 11, o público verá a loira em um luxuoso castelo europeu, vivendo como uma verdadeira baronesa.

A sequência mostrará imagens aéreas da propriedade enquanto a própria Sandra lê uma carta enviada ao irmão, Celso (Rainer Cadete), contando detalhes de sua fuga e de como atravessou o continente até chegar ao novo lar.

O reencontro com os personagens da trama começa a ganhar tensão quando Estela (Larissa Manoela) pergunta a Celso sobre a irmã desaparecida: "Me diga uma coisa, Celso. E a sua irmã? Nunca mais teve notícias depois que ela fugiu da cadeia?". Ele responde desolado: "Não! Não sei onde minha irmã pode estar. Nem sei se Sandra está viva ou morta". A cena prepara o terreno para a revelação de que Sandra prosperou longe do Brasil e agora ostenta riqueza e poder.

A novela, então, mostrará imagens aéreas de um castelo europeu, acompanhadas da voz da própria Sandra lendo uma carta que depois enviará ao irmão. Confira!

Leia também: Novos personagens entram em Êta Mundo Melhor! com plano contra Candinho

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

rádioEmpregoÊta Mundo MelhorDita

Leia também

Conflito!

Samir (Davi Malizia) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Samir se desespera com revelação de Zulma

Eita!

Eugênio relembra tragédia do passado - Foto: Marcos Serra Lima/Rede Globo

Vale Tudo: Eugênio ganha destaque ao contar passado trágico

Bastidores

Humberto Martins e Jade Picon - Foto: Reprodução / Multishow / e Divulgação / Globo

Humberto Martins opina sobre atuação de Jade Picon em Travessia: 'Eu acho'

Retorno da vilã

Sandra (Flávia Alessandra) - Foto: Globo/Angélica Goudinho

Êta Mundo Melhor!: Sandra revela viagem à Europa em retorno cheio de mistério

ENTREVISTA

Karla Tenório conversa com a CARAS sobre maternidade, envelhecimento e mais - Reprodução/Divulgação

Karla Tenório abre jogo sobre maternidade real: 'Precisamos falar'

Eita!

Odete ignora crime de César e continua casamento - Foto: Reprodução / TV Globo

Vale Tudo: Odete ignora crime cometido por César e se casa com ele

Últimas notícias

Gloria Pires posa com três dos quatro filhosGloria Pires publica foto rara com três dos quatro filhos: 'Meus amores'
Rebeca AbravanelRebeca Abravanel tem atitude generosa com idosa em programa de TV
Claudia Raia e o filho caçula, LucaClaudia Raia chama a atenção ao surgir fantasiada com o filho caçula
Allan Souza LimaAllan Souza Lima critica 'invasão de privacidade' após boatos sobre vida pessoal
NoneDança dos Famosos: público discorda da eliminação e revela quem deveria sair do reality
Tiago Abravanel revelou que o respeito vem em primeiro lugarTiago Abravanel explica relacionamento aberto e psicóloga avalia: 'Isso é central'
Eugênio relembra tragédia do passadoVale Tudo: Eugênio ganha destaque ao contar passado trágico
Duda GuerraEx-nora de Angélica, Duda Guerra vai parar no hospital e revela o que aconteceu: 'Muita dor'
Dita (Jeniffer Nascimento)Êta Mundo Melhor!: Dita toma decisão surpreendente e deixa todos em choque
William Bonner, Túlio Gadelha e Fátima BernardesTúlio Gadelha reage à saída de William Bonner do Jornal Nacional após 29 anos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade