Êta Mundo Melhor!: Dita toma decisão surpreendente e deixa todos em choque

Dita chocará o público ao abrir mão da carreira e até do contrato na rádio para ficar ao lado do filho, Joaquim, em Êta Mundo Melhor!

Dita (Jeniffer Nascimento) vai protagonizar uma das decisões mais impactantes de Êta Mundo Melhor!, deixando telespectadores surpresos com sua postura firme.

Nos próximos capítulos, a cantora enfrentará um dilema que coloca sua carreira em risco: abandonar temporariamente o emprego na Rádio Paraizo, onde é a principal estrela, para se dedicar exclusivamente ao filho Joaquim (Tom Zé). "O meu fio é mais importante do que tudo isso", afirmará a artista, deixando claro que sua prioridade é a maternidade.

A sequência começa com Dita lidando com a pressão dos chefes na emissora, Tales (Duio Botta) e Lúcio (Tony Tornado), que insistem para que a cantora aceite deixar Joaquim com outra pessoa enquanto realiza a turnê pelo Brasil. O confronto se intensifica quando os superiores tentam convencê-la a seguir o roteiro planejado, mas Dita permanece irredutível. "Si o meu fio num pode í comigo na turnê, intão eu num vô", dirá, surpreendendo a todos com sua determinação.

Em um gesto ainda mais radical, ela solicita formalmente a demissão: "Eu quero a demissão, seu Luço". Mesmo diante da ameaça de multa contratual por quebra de contrato, Dita mantém sua postura e encerra a discussão de forma categórica: "Num tem mais conversê...". A decisão deixa os chefes da rádio desesperados, perdendo a principal atração da programação.

A atitude de Dita recebe apoio de Margarida (Nívea Maria), que reforça a importância de mães ficarem próximas dos filhos pequenos: "Mães com filhos pequenos precisam ficar perto deles". Por outro lado, Manoela (Dhu Moraes) expressa preocupação: "Num sei se ocê fez o certo, fia. Largá a rádio. E de onde vai vir o dinhero pra cuidá do Joaquim?". Apesar dos questionamentos, a cantora demonstra que está disposta a abrir mão de tudo que conquistou para garantir o bem-estar do filho e não se afastar dele.

A decisão de Dita marcará um ponto alto na trama, evidenciando sua força, coragem e prioridades, enquanto os telespectadores acompanham a emoção de ver uma mãe lutando para proteger aquilo que mais ama. As cenas vão ao ar a partir do próximo dia 11 na novela das seis da Globo.

Sandra revela viagem à Europa em retorno cheio de mistério

A vilã Sandra (Flávia Alessandra) promete agitar Êta Mundo Melhor! com sua volta triunfal, marcada por mistério, elegância e um toque de vingança. Em cenas previstas para irem ao ar a partir do dia 11, o público verá a loira em um luxuoso castelo europeu, vivendo como uma verdadeira baronesa.

A sequência mostrará imagens aéreas da propriedade enquanto a própria Sandra lê uma carta enviada ao irmão, Celso (Rainer Cadete), contando detalhes de sua fuga e de como atravessou o continente até chegar ao novo lar.

O reencontro com os personagens da trama começa a ganhar tensão quando Estela (Larissa Manoela) pergunta a Celso sobre a irmã desaparecida: "Me diga uma coisa, Celso. E a sua irmã? Nunca mais teve notícias depois que ela fugiu da cadeia?". Ele responde desolado: "Não! Não sei onde minha irmã pode estar. Nem sei se Sandra está viva ou morta". A cena prepara o terreno para a revelação de que Sandra prosperou longe do Brasil e agora ostenta riqueza e poder.

A novela, então, mostrará imagens aéreas de um castelo europeu, acompanhadas da voz da própria Sandra lendo uma carta que depois enviará ao irmão. Confira!

