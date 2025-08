Êta Mundo Melhor!: Dita manda mensagem secreta para Candinho com música na rádio

Após voltar para a rádio, Dita dedica canção a Candinho e o caipira interpreta como um sinal de carinho especial; saiba mais

Em Êta Mundo Melhor!, o romance entre Dita (Jeniffer Nascimento) e Candinho (Sergio Guizé) vai tomar novos rumos, e a cantora, cada vez mais encantada pelo caipira, encontrará uma forma sutil de se declarar a ele. Segundo o site Notícias da TV, Dita vai dedicar uma música cheia de sentimentos ao "amigo", e o caipira, sem saber, interpreta a mensagem como um sinal de que ela tem algo a mais a dizer.

A trama toma um novo rumo quando Dita recebe um aumento de salário na rádio, sendo reconhecida por sua popularidade e pelo carinho do público. Ela havia sido dispensada por não aceitar trabalhar mais dias sem receber por isso. "Recebemos vários telefonemas pedindo a sua volta. Inclusive daquele seu amigo, o dono dos biscoitos Policarpo", diz o dono da rádio. Ao ouvir isso, Dita logo pensa: "Eita, só pode sê Candinho...", toda animada com a possibilidade de que ele esteja acompanhando seu sucesso e pensando nela.

Na sua próxima apresentação, Dita é recebida com grande entusiasmo, e o público pede bis. A cantora, encantada com a reação, decide dedicar a próxima música a alguém especial: "Si ocês querem, eu canto! Eu quero dedicá a próxima música a um amigo meu." Ela então canta a canção Não Me Diga Adeus, de Aracy de Almeida, uma música repleta de emoção e com versos que tocam o coração: "Não, não me diga adeus! Pense nos sofrimentos meus! Se alguém der conselho pra você me abandonar, não vá me deixar."

A reação de Candinho

Candinho, Picolé (Isaac Amendoim) e Policarpo ouvem a música na rádio, e é Picolé quem logo dá a dica: "Candinho, o tal amigo só pode ser você! Dita lhe dedicou uma canção!" .

O caipira, surpreso e feliz, pensa consigo mesmo: "Ê, lasquera! Será que a Dita tá mandando um recado pra eu num disisti dela?" Policarpo, com seu jeito peculiar, zurrará em concordância, e Candinho, interpretando o comportamento do burro, finalmente entende o recado. "Ele tá falando que eu tô demorando muito pra fazê a corte pra ela", pensa o protagonista, decidindo que é hora de dar o próximo passo e investir no relacionamento com a cantora.

Essa troca de mensagens subliminares promete movimentar ainda mais a relação entre Candinho e Dita, trazendo à tona um romance que tem tudo para encantar o público.

Leia também:Vale Tudo: Odete tenta comprar Raquel e se dá mal: 'Vai se arrepender'