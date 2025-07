Êta Mundo Melhor!: Dita faz exigência e é dispensada da rádio

Após alcançar sucesso na rádio, Dita faz exigências, mas acaba sendo dispensada ao impor condições para continuar trabalhando

Em Êta Mundo Melhor!, Dita (Jeniffer Nascimento) está vivendo o auge de sua carreira na rádio, conquistando uma legião de fãs e recebendo uma quantidade impressionante de cartas de admiradores.

Ela fica surpresa e emocionada com o reconhecimento do público: "Parabéns, Dita! Você é sucesso com o público! Em pouquíssimo tempo já se tornou recordista de cartas", comemora Tales (Duio Botta), encantado com o sucesso da cantora. Dita, ainda incrédula, responde: "Num consigo nem acreditá nisso, seu Tales!".

O pedido de aumento

O sucesso de Dita não passa despercebido por Lúcio (Tony Tornado), que, vendo a reação positiva do público, sugere que ela passe a cantar diariamente no programa. A proposta, claro, deixa Dita empolgada, e ela comemora a oportunidade, acreditando que seu salário também vai aumentar com o novo trabalho.

"Agora meu salário vai aumentar, né?", ela pergunta ansiosamente. No entanto, a resposta de Tales vem como um banho de água fria: "Quanto a isso, receio que não. Seu Lúcio não autorizou o aumento".

Surpresa e frustrada com a falta de reconhecimento pelo seu sucesso, Dita se impõe e responde, decidida: "Intão ele qué que eu trabaie di graça... Desse jeito num quero, não". Ela se recusa a aceitar trabalhar mais sem o devido aumento, estabelecendo uma condição para continuar no programa. Tales, sem ter outra alternativa, a dispensa da rádio, deixando Dita arrasada. Apesar disso, ela não se curva à ideia de ser explorada e mantém sua postura firme.

Dita mostra que, apesar de sua simplicidade e humildade, sabe o valor do seu talento e não aceita ser tratada de forma injusta. Sua decisão, embora difícil, marca sua trajetória como uma mulher que se impõe, mesmo diante das dificuldades. A cena promete muitas emoções, pois ela precisa lidar com a decepção, mas também com a reafirmação de seu valor.

