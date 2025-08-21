Êta Mundo Melhor! Dita debocha de Zulma após mentira envolvendo Candinho

Ma novela Êta Mundo Melhor!, Dita despreza Zulma após a vilã mentir sobre um namoro com Candinho, deixando todos surpresos

Na novela Êta Mundo Melhor!, Dita (Jeniffer Nascimento) está vivendo um dos momentos mais felizes de sua vida, já que é a favorita para vencer o concurso de rainha da rádio Paraíso. Além disso, Candinho (Sergio Guizé) faz questão de elogiá-la pela sua apresentação, o que deixa a cantora nas nuvens. No entanto, esse clima de felicidade é interrompido por Zulma (Heloisa Périssé), que, em uma atitude imoral, mente descaradamente ao anunciar que está namorando Candinho.

O embate começa quando Zulma, com a cara mais dura, diz a Dita que ela e Candinho estão em um relacionamento. Surpresa e indignada com a mentira, Dita não demora a dar sua resposta. "Ocê é uma piada, Zulma! Imagina o Candinho namorando ocê. É iguá manga com leite. Num combina!", dispara a cantora, rindo da cara da vilã e deixando Zulma passada com a reação. "Pois fique sabendo que nós combinamos muito. Somos praticamente almas gêmeas!", rebate.

Enquanto isso, Candinho, que também fica chocado com a afirmação de Zulma, tenta corrigir a situação, dizendo que não é nada disso e que a dona do orfanato se enrolou com as palavras. No entanto, a reação de Dita é a mais marcante, ela não consegue parar de rir da situação, achando a ideia de um possível namoro entre Candinho e Zulma completamente absurda. "Meió que eu faço é ir embora pra drumir! Té logo, Candinho!".

Sem a presença de Dita, Candinho questiona Zulma sobre o motivo de ter mentido tão descaradamente. Ela, sempre manipuladora, inventa uma desculpa esfarrapada, dizendo que realmente acreditou que ele poderia se apaixonar por ela. No entanto, a vilã tenta plantar mais uma mentira, fazendo questão de dizer que ela é a mulher certa para Candinho.

"Mas a Dita não gosta de você. E, se você prestar mais atenção, vai perceber que eu sou mulher certa para você, Candinho!", ela afirma, tentando conquistar o caipira com falsas promessas. Ela ainda diz: "Sei muito sobre a vida e sei que sou a mulher ideal para você. Mas vou dar tempo ao tempo para que você descubra essa verdade."

Esse jogo de manipulação de Zulma está apenas começando, mas, para Dita, já está claro que a vilã não tem chance com Candinho. Ela continua a ser uma pedra no caminho de Zulma, que tenta, a todo custo, manter sua farsa para afastar a verdadeira conexão entre Candinho e a cantora.

Confira o resumo dos próximos capítulos:

Quinta-feira (21/8) - Dita se irrita com a afirmação de Zulma, que deixa Candinho confuso. Celso pede que Estela lhe conte a verdade sobre seu passado. Zé dos Porcos diz que conseguirá uma forma de se casar com Maria Divina. Quincas desconfia do suposto namoro entre Sônia e Lauro. Candinho se surpreende ao encontrar Cunegundes em sua casa. Tamires descobre que o Comendador não pagou por sua festa e pede que Ernesto resolva o problema. Olímpia arma para impedir que Dita vença o concurso de rainha da rádio. Estela reconhece Simbá em seu retrato-falado.

Sexta-feira (22/8) - Estela questiona Sabiá sobre o motivo da busca por Simbá. Samir garante a Candinho que os biscoitos de sua fábrica estão ruins. Araújo e Celso enfrentam uma multidão de pessoas revoltadas com os biscoitos de má qualidade. Estela procura Zulma para falar sobre Simbá. Zulma ameaça mandar Simbá para o reformatório. Olímpia provoca Dita. Cunegundes sugere que Quincas reate com Dita, agora que ela ficará famosa. Zé dos Porcos e Maria Divina perdem suas esmeraldas, que são comidas pelos porcos. Pocidônio alerta Quinzinho e Medeia sobre a descoberta das esmeraldas em suas terras. Alarico alerta Candinho sobre a farinha de má qualidade usada por Celso e Araújo para os biscoitos.

Sábado (23/8) - Celso inventa uma desculpa para Candinho e pede demissão da fábrica. Dita garante a Cunegundes que não reatará com Quincas. Candinho e Asdrúbal acalmam as pessoas revoltadas na frente da fábrica. Cunegundes descobre que Dita está apaixonada por Candinho. Zulma finge para Estela que não sabe quem orientou Simbá a se passar por Samir. Zé dos Porcos deduz que uma porca comeu as esmeraldas perdidas. Candinho convida Dita para sair. Tamires pressiona o Comendador. Simbá pede desculpas a Candinho e garante que não sabe nada sobre seu filho. Celso decide se afastar de Estela e Anabela. Ernesto afirma a Zulma que os dois serão sócios. Celso anuncia a Candinho que voltará para o interior.

