Êta Mundo Melhor!: Dita confronta Candinho após armação de Cunegundes

Na novela Êta Mundo Melhor!, Dita coloca Candinho contra a parede após descobrir que ele está ajudando Quincas a reatar o casamento

Na novela Êta Mundo Melhor!, Cunegundes (Elizabeth Savala) intensifica seus esforços para fazer Dita (Jeniffer Nascimento) e Quincas (Miguel Rômulo) reatarem o casamento. A cantora está se destacando na rádio, e a matriarca acredita que o retorno do casal vai trazer felicidade a todos. A armação da senhora acaba envolvendo Candinho (Sergio Guizé), que, sem perceber completamente a situação, passa a ajudar Quincas acreditando que está agindo pelo bem da amada.

Dita descobre que Candinho acredita na reaproximação com Quincas e fica intrigada com a atitude do caipira. Indignada, ela decide confrontá-lo pessoalmente e bate à porta da mansão. Ao chegar, recebe a informação de Quitéria (Kenya Costta) de que Candinho não está disponível. Observando que Policarpo se encontra no estábulo, Dita entende que o dono da fábrica de biscoitos está tentando evitar o encontro.

"Por causa de que o Candinho num qué falá com eu?", questiona a cantora, demonstrando a mistura de frustração e curiosidade sobre os motivos do amigo. Dita percorre a mansão em busca de respostas, mas não encontra Candinho e acaba indo embora momentaneamente.

No entanto, a situação não fica resolvida. Picolé (Isaac Amendoim), amigo de Candinho, repreende o caipira: "Você devia ter colocado em pratos limpos essa história da Dita com o Quincas." Candinho tenta se explicar, dizendo: "Mermo não querendo, prometi pra Dona Cunegundes qui ia me afastá da Dita...", admitindo que estava seguindo a orientação de Cunegundes sem perceber que estava enganando a própria amada.

Mais tarde, durante uma conversa com Policarpo, Candinho é surpreendido por Dita. A cantora o encara e exige respostas: "Ti peguei, Candinho! [...] Mi conta porquê ocê tá si escondendo de eu?", confrontando-o de forma direta e sem rodeios.

Quinta-feira (28/8) - Dita desconfia de Cunegundes. Asdrúbal alerta Candinho sobre as finanças da fábrica. Samir ouve quando Ernesto afirma que foi Zulma quem ordenou a destruição da sala de aula das crianças. Dirce elogia o trabalho de Estela com as crianças. Dita procura Candinho, que se esconde dela. Tales anuncia Dita e Eneida como as duas finalistas do concurso de rainha da rádio. Olga e Araújo se irritam com o comportamento de Celso. Asdrúbal pressiona Celso sobre possíveis irregularidades na fábrica. Anabela discute com Estela por conta de Celso. Quinzinho encontra a escritura do sítio e descobre que ainda é dono do lugar. Dita flagra Candinho conversando com Policarpo.

Sexta-feira (29/8) - Candinho pede que Dita se afaste, e Asdrúbal alerta o amigo. Samir e Jasmin visitam Candinho. Ernesto sugere que Zulma dê um novo golpe em Candinho. Sabiá convida Zenaide para sair. Asdrúbal interrompe a aproximação de Lúcio e Margarida, que confessa a Manoela sua dúvida entre os dois cortejadores. Medeia obriga Maria Divina a voltar a cozinhar. Anabela desaparece, e Estela pede ajuda a Celso. Zulma inventa que está apaixonada por Candinho. Ernesto é alertado sobre a procura de Sabiá por ele. Ernesto encontra Anabela. Estela desmaia ao ver Ernesto.

Sábado 30/8) - Celso apoia Estela. Anabela diz a Estela que sentiu medo de Ernesto. Ernesto foge de Sabiá. Aladin conta a Celso que Ernesto está na casa de Zulma. Zulma tenta convencer Candinho a lhe dar uma chance, e Celso alerta o primo sobre ela. Estela perdoa Celso e os dois reatam. Zulma pensa em usar Zenaide e Sabiá para se livrar de Ernesto. Olímpia sabota o concurso de rainha da rádio para prejudicar Dita. Asdrúbal tem uma ideia para ajudar Dita. Tamires permite que Dita se apresente no Dancing.

