CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Êta Mundo Melhor!: Dita confronta Candinho após armação de Cunegundes
Novelas / Decidida!

Êta Mundo Melhor!: Dita confronta Candinho após armação de Cunegundes

Na novela Êta Mundo Melhor!, Dita coloca Candinho contra a parede após descobrir que ele está ajudando Quincas a reatar o casamento

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 28/08/2025, às 16h32

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Dita (Jeniffer Nascimento)
Dita (Jeniffer Nascimento) - Foto: Reprodução/Globo

Na novela Êta Mundo Melhor!, Cunegundes (Elizabeth Savala) intensifica seus esforços para fazer Dita (Jeniffer Nascimento) e Quincas (Miguel Rômulo) reatarem o casamento. A cantora está se destacando na rádio, e a matriarca acredita que o retorno do casal vai trazer felicidade a todos. A armação da senhora acaba envolvendo Candinho (Sergio Guizé), que, sem perceber completamente a situação, passa a ajudar Quincas acreditando que está agindo pelo bem da amada.

Dita descobre que Candinho acredita na reaproximação com Quincas e fica intrigada com a atitude do caipira. Indignada, ela decide confrontá-lo pessoalmente e bate à porta da mansão. Ao chegar, recebe a informação de Quitéria (Kenya Costta) de que Candinho não está disponível. Observando que Policarpo se encontra no estábulo, Dita entende que o dono da fábrica de biscoitos está tentando evitar o encontro.

"Por causa de que o Candinho num qué falá com eu?", questiona a cantora, demonstrando a mistura de frustração e curiosidade sobre os motivos do amigo. Dita percorre a mansão em busca de respostas, mas não encontra Candinho e acaba indo embora momentaneamente.

No entanto, a situação não fica resolvida. Picolé (Isaac Amendoim), amigo de Candinho, repreende o caipira: "Você devia ter colocado em pratos limpos essa história da Dita com o Quincas." Candinho tenta se explicar, dizendo: "Mermo não querendo, prometi pra Dona Cunegundes qui ia me afastá da Dita...", admitindo que estava seguindo a orientação de Cunegundes sem perceber que estava enganando a própria amada.

Mais tarde, durante uma conversa com Policarpo, Candinho é surpreendido por Dita. A cantora o encara e exige respostas: "Ti peguei, Candinho! [...] Mi conta porquê ocê tá si escondendo de eu?", confrontando-o de forma direta e sem rodeios.

Confira o resumo dos próximos capítulos: 

Quinta-feira (28/8) - Dita desconfia de Cunegundes. Asdrúbal alerta Candinho sobre as finanças da fábrica. Samir ouve quando Ernesto afirma que foi Zulma quem ordenou a destruição da sala de aula das crianças. Dirce elogia o trabalho de Estela com as crianças. Dita procura Candinho, que se esconde dela. Tales anuncia Dita e Eneida como as duas finalistas do concurso de rainha da rádio. Olga e Araújo se irritam com o comportamento de Celso. Asdrúbal pressiona Celso sobre possíveis irregularidades na fábrica. Anabela discute com Estela por conta de Celso. Quinzinho encontra a escritura do sítio e descobre que ainda é dono do lugar. Dita flagra Candinho conversando com Policarpo.

Sexta-feira (29/8) - Candinho pede que Dita se afaste, e Asdrúbal alerta o amigo. Samir e Jasmin visitam Candinho. Ernesto sugere que Zulma dê um novo golpe em Candinho. Sabiá convida Zenaide para sair. Asdrúbal interrompe a aproximação de Lúcio e Margarida, que confessa a Manoela sua dúvida entre os dois cortejadores. Medeia obriga Maria Divina a voltar a cozinhar. Anabela desaparece, e Estela pede ajuda a Celso. Zulma inventa que está apaixonada por Candinho. Ernesto é alertado sobre a procura de Sabiá por ele. Ernesto encontra Anabela. Estela desmaia ao ver Ernesto. 

Sábado 30/8) - Celso apoia Estela. Anabela diz a Estela que sentiu medo de Ernesto. Ernesto foge de Sabiá. Aladin conta a Celso que Ernesto está na casa de Zulma. Zulma tenta convencer Candinho a lhe dar uma chance, e Celso alerta o primo sobre ela. Estela perdoa Celso e os dois reatam. Zulma pensa em usar Zenaide e Sabiá para se livrar de Ernesto. Olímpia sabota o concurso de rainha da rádio para prejudicar Dita. Asdrúbal tem uma ideia para ajudar Dita. Tamires permite que Dita se apresente no Dancing. 

Leia também:Êta Mundo Melhor!: Vilão cruza caminho de Anabela e assusta Estela

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

novelaCandinhoarmaçãoÊta Mundo Melhor!DitaCunegundes

Leia também

Eita!

Celine assume papel em golpe que era de Consuêlo - Globo/ Fábio Rocha

Vale Tudo: Celina assume papel de vítima de golpe que era de Consuêlo

Eita!

Odete pede César em casamento - Globo/ Fábio Rocha

Vale Tudo: Pedido de casamento de Odete surpreende vilã e muda os rumos

Eita!

Maria de Fátima sai da miséria - Reprodução/Globo

Vale Tudo: Maria de Fátima sai da miséria com descoberta bombástica

Eita!

Raquel dispensa Maria de Fátima - Reprodução/Globo

Vale Tudo: Raquel dispensa Maria de Fátima e esculacha vilã

Bastidores

Taís Araujo - Foto: Globo/ Léo Rosario

Taís Araujo revela tristeza com rumo de Raquel em Vale Tudo: ‘Frustrada'

CADÊ ELA?

Caio (Angelo Paes Leme) e Joyce (Carla Marins) viviam o casal problema de História de Amor - Foto: Acervo/TV Globo

Vai voltar para a TV? Saiba por onde anda a Joyce de História de Amor!

Últimas notícias

Wanessa Camargo no projeto 'Lado B'Wanessa Camargo anuncia o projeto Lado B: ‘É um presente’
Zé FelipeZé Felipe comenta sobre retorno ao sertanejo: "Saudades"
Beatriz Reis ganha novo quadro no 'Encontro'Beatriz Reis se destaca na Globo e ganha novo quadro no 'Encontro'
Queda de cabelos: 7 produtos para combater a condição7 produtos indicados para combater a queda de cabelo
Duda NagleDuda Nagle compartilha foto com nova namorada e faz declaração: 'Felizardo'
Michelle e Giselle Batista no Restaurante Ibérico, na temporada CARAS Inverno 2025Gastronomia do Restaurante Ibérico surpreende na temporada CARAS Inverno 2025
A atriz Fabiula NascimentoFabiula Nascimento fala dos desafios da mulher moderna: 'Poder de transformação'
Silvio SantosViúva e filhas de Silvio Santos entram para a lista dos mais ricos do Brasil
Kaká Diniz e Simone MendesMarido de Simone Mendes se derrete com homenagem da cantora: 'Nada a pedir'
Paola Carosella ficou conhecida para o grande público ao ser a jurada da versão brasileira do MasterChefPaola Carosella: 5 dicas de cozinha para não errar e arrasar nas receitas
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade