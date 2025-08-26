CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Êta Mundo Melhor!: Armação deixa Candinho com o coração em pedaços
Novelas / Flagra doloroso

Êta Mundo Melhor!: Armação deixa Candinho com o coração em pedaços

Candinho se decepciona ao ver Dita sorrindo com Quincas e Joaquim, sem perceber a armação de Cunegundes na novela das seis da Globo

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 26/08/2025, às 15h12

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Candinho (Sergio Guizé)
Candinho (Sergio Guizé) - Foto: Reprodução/Globo

Em Êta Mundo Melhor!, Candinho (Sergio Guizé) enfrentará um momento de grande frustração ao ser vítima de uma armação de Cunegundes (Elizabeth Savala). Preocupada com a distância entre Quincas (Miguel Rômulo) e Dita (Jeniffer Nascimento), ela decide criar uma situação para convencer o caipira de que a cantora voltou para os braços do ex-namorado, mexendo profundamente com o coração do dono da fábrica de biscoitos na novela das seis da Globo.

Cunegundes jura de pés juntos que Quincas e Dita reataram, sugerindo que o caipira vá até a praça para ver tudo com seus próprios olhos. "Agora tá na hora de ocê agi. Vai lá conversá com ela com carinho, finge qui é um bom pai pro Joaquim", orienta a mãe de Quincas, manipulando a situação para que Candinho interprete a cena de forma equivocada.

A estratégia é simples: Cunegundes acompanha Quincas até o local onde Dita costuma passear com o filho, Joaquim. Quando a cantora se aproxima, sorridente e atenciosa com o menino, Candinho observa de longe. A alegria de Dita com o filho e a naturalidade da aproximação com Quincas fazem com que o caipira tire suas próprias conclusões, acreditando que o romance foi retomado.

A decepção de Candinho

Candinho não consegue esconder a tristeza. Ele comenta com seu amigo: "Eita, Policarpo. Olha a Dita com Quincas e Joaquim. Tão por dimais feliz. Num era mintira da dona Boca di Fogo não, Policarpo. Parece qui a Dita vortô com o Quincas mêmo." A cena evidencia a ingenuidade do caipira, que não percebe a verdadeira intenção de Cunegundes e sofre por antecipação, sentindo que perdeu seu lugar no coração de Dita.

Dita, por sua vez, está alheia à confusão e apenas se concentra na felicidade do filho. Candinho, convicto de que não há mais espaço para ele na vida da cantora, decide se afastar: "Num tem mais nada pra vê! Vamo simbora. No coração da Dita num tem lugá pra eu." A reação do caipira marca um momento de dor emocional e mal-entendidos que promete criar tensão nos próximos capítulos da trama.

Instagram
Candinho vê Dita com Quincas e o filho deles - Foto: Globo

Estela revela segredo do passado e abala Celso

Em Êta Mundo Melhor!, Estela (Larissa Manoela) viverá um dos momentos mais delicados de sua história ao decidir revelar a Celso (Rainer Cadete) um segredo que carregava há anos. Incentivada por Dita (Jeniffer Nascimento), a enfermeira opta por contar ao namorado que já viveu um relacionamento amoroso sério no passado, admitindo: "Não sou mais moça". A cena promete abalar o casal profundamente.

Logo após a reconciliação com Celso, Estela sente que é hora de abrir o coração. Ela inicia a conversa dizendo: "Pensei bastante, conversei com uma amiga e acho melhor contar algo do meu passado para você. Você merece saber a verdade". A mocinha explica que apenas Dita sabia até então, e revela que não é perfeita e já cometeu erros: "É um segredo muito íntimo que venho guardando há anos. Só contei para Dita há poucos dias, e agora vou contar para você. Não sou perfeita. Já errei muito, Celso". Saiba mais!

Leia também:Êta Mundo Melhor!: Ernesto é desmascarado e acaba algemado no hospital

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

novelajoaquimCandinhoÊta Mundo Melhor!DitaCunegundesQuincas

Leia também

Eita!

Afonso renuncia a herança - Foto: Reprodução / TV Globo

Vale Tudo: Afonso renuncia a herança após descobrir segredo de Odete

Revelação chocante!

Estela (Larissa Manoela) e Celso (Rainer Cadete) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Estela revela segredo do passado e abala Celso

Eita!

Fátima tenta aliança com Afonso - Foto: Reprodução / TV Globo

Vale Tudo: Fátima tenta aliança improvável para se vingar de Odete

Fim da farra!

Ernesto (Eriberto Leão) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Ernesto é desmascarado e acaba algemado no hospital

MAIS UM NOVELÃO

Gabriela Loran é Viviane em 'Três Graças' - Foto: Roberto Filho

Gabriela Loran adianta sobre Três Graças: 'Novela que o público sentia falta de ver'

CURIOSO

O autor da trama de Por Amor é conhecido por se espelhar na realidade; saiba mais - Foto: Divulgação/MemóriaGlobo

Personagem de novela surgiu após conversa inusitada de autor com amigo; descubra qual

Últimas notícias

Osmar Prato recebeu o diagnóstico de câncer em 2013 e hoje está totalmente recuperadoMédico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'
Ana Paula Siebert e Roberto JustusRoberto Justus revela resposta afiada da esposa para amigo dele: ‘É verdade’
Caetano Veloso e policial militar durante blitzDurante blitz, Caetano Veloso e Paula Lavigne recebem beijo de policial
Noivado de Taylor Swift e Travis KelceSaiba o valor do anel de noivado de Taylor Swift
Victória Miranda e Luan PereiraApontada como affair de Zé Felipe, modelo aparece ao lado de Luan Pereira
Rafael MottaEx-deputado federal está em coma após acidente de kitesurf em Natal
Ângela Vieira e Matheus NachtergaeleEstreia de O Balé Que Você Não Vê no Rio de Janeiro reúne famosos e celebra a dança afro-brasileira
Walcyr CarrascoWalcyr Carrasco fala sobre pressão e novos projetos na tv
Lorena Queiroz destaca paixão por atuar e ser influenciadora digitalLorena Queiroz confessa grande paixão na carreira: 'Quem eu sou de verdade'
No mês de julho, Daniela Aedo realizou apresentação no Brasil, no Teatro ViradalataDaniela Aedo, de Carinha de Anjo, revela maiores paixões no Brasil: 'Eu gosto muito!'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade