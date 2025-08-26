Êta Mundo Melhor!: Armação deixa Candinho com o coração em pedaços

Candinho se decepciona ao ver Dita sorrindo com Quincas e Joaquim, sem perceber a armação de Cunegundes na novela das seis da Globo

Em Êta Mundo Melhor!, Candinho (Sergio Guizé) enfrentará um momento de grande frustração ao ser vítima de uma armação de Cunegundes (Elizabeth Savala). Preocupada com a distância entre Quincas (Miguel Rômulo) e Dita (Jeniffer Nascimento), ela decide criar uma situação para convencer o caipira de que a cantora voltou para os braços do ex-namorado, mexendo profundamente com o coração do dono da fábrica de biscoitos na novela das seis da Globo.

Cunegundes jura de pés juntos que Quincas e Dita reataram, sugerindo que o caipira vá até a praça para ver tudo com seus próprios olhos. "Agora tá na hora de ocê agi. Vai lá conversá com ela com carinho, finge qui é um bom pai pro Joaquim", orienta a mãe de Quincas, manipulando a situação para que Candinho interprete a cena de forma equivocada.

A estratégia é simples: Cunegundes acompanha Quincas até o local onde Dita costuma passear com o filho, Joaquim. Quando a cantora se aproxima, sorridente e atenciosa com o menino, Candinho observa de longe. A alegria de Dita com o filho e a naturalidade da aproximação com Quincas fazem com que o caipira tire suas próprias conclusões, acreditando que o romance foi retomado.

A decepção de Candinho

Candinho não consegue esconder a tristeza. Ele comenta com seu amigo: "Eita, Policarpo. Olha a Dita com Quincas e Joaquim. Tão por dimais feliz. Num era mintira da dona Boca di Fogo não, Policarpo. Parece qui a Dita vortô com o Quincas mêmo." A cena evidencia a ingenuidade do caipira, que não percebe a verdadeira intenção de Cunegundes e sofre por antecipação, sentindo que perdeu seu lugar no coração de Dita.

Dita, por sua vez, está alheia à confusão e apenas se concentra na felicidade do filho. Candinho, convicto de que não há mais espaço para ele na vida da cantora, decide se afastar: "Num tem mais nada pra vê! Vamo simbora. No coração da Dita num tem lugá pra eu." A reação do caipira marca um momento de dor emocional e mal-entendidos que promete criar tensão nos próximos capítulos da trama.

Estela revela segredo do passado e abala Celso

Em Êta Mundo Melhor!, Estela (Larissa Manoela) viverá um dos momentos mais delicados de sua história ao decidir revelar a Celso (Rainer Cadete) um segredo que carregava há anos. Incentivada por Dita (Jeniffer Nascimento), a enfermeira opta por contar ao namorado que já viveu um relacionamento amoroso sério no passado, admitindo: "Não sou mais moça". A cena promete abalar o casal profundamente.

Logo após a reconciliação com Celso, Estela sente que é hora de abrir o coração. Ela inicia a conversa dizendo: "Pensei bastante, conversei com uma amiga e acho melhor contar algo do meu passado para você. Você merece saber a verdade". A mocinha explica que apenas Dita sabia até então, e revela que não é perfeita e já cometeu erros: "É um segredo muito íntimo que venho guardando há anos. Só contei para Dita há poucos dias, e agora vou contar para você. Não sou perfeita. Já errei muito, Celso". Saiba mais!

