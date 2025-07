Êta Mundo Melhor!: Candinho salva Dita de grande vexame em show na rádio

Em Êta Mundo Melhor!, Candinho se torna o herói de Dita, ajudando a cantora a evitar um grande constrangimento durante sua apresentação na rádio

Em Êta Mundo Melhor!, Candinho (Sergio Guizé) mostra que, além de ser um homem simples e honesto, é também um verdadeiro herói para Dita (Jeniffer Nascimento).

A jovem cantora havia conseguido a chance de se apresentar na rádio graças ao apoio de Margarida (Nívea Maria), que usou seu envolvimento com Lúcio (Tony Tornado) para ajudar a amiga a ter seu espaço na emissora. No entanto, a oportunidade que parecia ser a chance de sua vida quase termina em um grande vexame.

O resgate de Candinho

Dita, que tem sido uma guerreira para equilibrar sua carreira e a vida com o filho, acaba se atrasando para o show por causa dos cuidados com a criança e, para piorar, não consegue encontrar um carro de aluguel para levá-la até a rádio. Desesperada, tenta correr até o local, mas se atrapalha com os sapatos de salto alto, piorando ainda mais sua situação. É nesse momento de total angústia que Candinho a encontra na rua e decide agir.

Com seu jeito carinhoso e decidido, Candinho diz: "Vô levá ocê é no lombo, anssim a gente chega mais rápido e ocê discansa!". Sem pensar duas vezes, o caipira pega Dita no colo e a leva para a rádio. Apesar da correria e da bagunça, o plano deles dá certo, e Dita consegue chegar a tempo para subir ao palco e se apresentar.

Ao entrar no palco, Dita, ainda respirando ofegante, se desculpa com a plateia: "Gente, perdoa eu, qui tô atrasada, mais vô cantá uma música muito bunita, vai valê a pena ocêis tê isperado." A plateia, tocada pela sinceridade e emoção da cantora, logo se rende ao seu talento.

Candinho, que apenas queria ajudar sua grande paixão, acaba tornando-se o herói da noite, garantindo que Dita não passasse vergonha e tivesse o sucesso que ela merecia.

