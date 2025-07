Êta Mundo Melhor!: Candinho se empolga com previsão misteriosa sobre seu filho

Candinho reencontra Carme e se empolga previsão da vidente, que dá uma pista misteriosa sobre seu filho em Êta Mundo Melhor

Em Êta Mundo Melhor!, Candinho (Sergio Guizé) terá uma consulta cheia de revelações, mas também enganos, quando se encontra com a vidente Carmem (Cristiane Amorim). Segundo o site Notícias da TV, ela, com sua bola de cristal, promete trazer pistas sobre o paradeiro de Samir (Davi Malizia). A consulta começa de forma misteriosa, com Carmem falando em enigmas.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir do capítulo desta quarta-feira, 30, o caipira se animará com a consulta. "E aí? A sinhora tá vendo o meu minino? Ondié que ele tá?", perguntará ele. "Calma, a bola tem seu próprio tempo e maneira de contar as coisas. Eu vejo aqui uma... Vejo uma...", começa ela.

Candinho, ansioso, faz questão de ajudar e sugere: "Uma muié? É a mãezinha deu, que já se foi! Inté hoje sinto a farta dela!". Ela, então, confirma que Anastácia (Eliane Giardini) está sempre com ele, o que deixa Candinho emocionado.

A conversa segue, e Carmem, ainda manipulando as pistas, afirma que há uma jovem em sua vida: "Vejo também que há uma jovem em sua vida, alguém por quem está interessado...". Candinho confirma a relação, mas logo em seguida, a vidente erra: "Observo, porém, muitos entraves nesse romance, pois ela é muito rica." Candinho, desconcertado, responde: "Uia, qui agora a sinhora errô. Ela num tem dinhero, não!". Apesar dos erros, Carmem se recupera e tenta dar uma direção mais clara. "Ela é rica de sentimentos, de emoções. Ela gosta muito de você, mas, para ficarem juntos, terão de superar barreiras!".

A pista sobre o filho

Em seguida, o foco da consulta volta para o que realmente importa: o destino de Samir. Carmem diz que vê um "choro de bebê", mas ainda assim deixa Candinho na dúvida: "Agora a sinhora confundiu a cabeça deu. Meu minino tá vivo o não?", diz ele. "Só quem pode lhe dizer isso são as pedras do rio. Mas vejo que há esperança", responde ela.

A vidente, por sua vez, pede um donativo e, ao receber o pagamento, "a bola se abriu de novo!". Carmem dá a última pista: "A bola se abriu de novo! Ela está dizendo que as águas são sábias. Se quer saber de seu filho, pergunte às pedras do rio". Mesmo sem entender, Candinho fica confiante com a pista. "Eu vô inté o rio atráis do meu fio!".

