Êta Mundo Melhor!: Dita dá a volta por cima após demissão da rádio

Após ser demitida da rádio, Dita, personagem de Jeniffer Nascimento, triunfa e conquista a plateia com sua voz em Êta Mundo Melhor!

Em Êta Mundo Melhor!, Dita (Jeniffer Nascimento) mostrará sua força de superação e provará que é uma verdadeira estrela. Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a jovem, que havia sido demitida da rádio por ser considerada atrapalhada, sem etiqueta e por falar errado, vai dar a volta por cima e conquistar seu espaço de forma emocionante.

No capítulo previsto para ir ao ar no próximo dia 30, ela retornará ao palco e encantará a plateia com sua voz. Ao som de "Levanta, José", de Emilinha Borba, Dita será ovacionada pelo público. A performance, que inicialmente recebe um silêncio desconfortável, começa a ganhar força quando Candinho (Sergio Guizé) se empolga e começa a aplaudir com entusiasmo:

"Dita! Ocê canta bem pur dimais! Apraude, gente! Apraude a Dita!", gritará ele, contagiando o restante da plateia. Com isso, o auditório se rende à emoção da cantora, e Dita consegue se estabelecer como uma estrela, conquistando seu lugar na rádio.

Encantado com o desempenho de Dita, Lúcio (Tony Tornado), o diretor da rádio, elogia a performance da jovem e não perde tempo: "Tem que conquistar essa plateia!". Após o sucesso, Lúcio faz um anúncio importante: "A partir de hoje, Dita cantará ao lado de nossas principais estrelas". O diretor também manda que Tales (Duio Botta) providencie o contrato para a nova cantora. Surpresa com o pagamento, Dita, em tom de brincadeira, comenta: "Só isso? Achei que era mais!". Mas logo comemora: "Pelo menos vô podê comprá os remédio do meu fio".

Surpresa e romance

Após o sucesso, Dita sai da rádio e encontra Candinho com balões em forma de coração, uma tentativa de surpresa romântica com a ajuda de Policarpo, o burro de estimação. O gesto acaba causando uma nova confusão, mas também rende mais um momento de carinho entre o casal, que parece cada vez mais unido.

Mais tarde, Dita compartilha com orgulho a conquista com sua tia Manoela (Dhu Moraes): "Inda consigui meu sirviço de vorta, tia! Saí da rádio, dei uma vorta e, dispois, comprei os remédio do Joaquim". A fala simples e cheia de conquistas representa a força de Dita, que mostrou que a vida sempre tem uma nova chance, mesmo quando tudo parece perdido.

