Êta Mundo Melhor!: Candinho beija Dita, mas reação dela o surpreende

Na novela Êta Mundo Melhor, Dita terá uma reação surpreendente após Candinho beijá-la depois de uma conversa na porta da pensão

O romance de Candinho (Sergio Guizé) e Dita (Jeniffer Nascimento) vai ganhar novos contornos em Êta Mundo Melhor! e, como sempre, a simplicidade do caipira vai gerar momentos de muita tensão e humor.

Segundo o site Notícias da TV, Candinho, em sua inocência, dará o primeiro beijo em Dita, mas a reação dela será bem diferente do que ele esperava. O mal-entendido vai deixar o galã da história surpreso e, claro, um pouco desorientado.

A sequência começa com Candinho visitando a pensão de Dita para parabenizá-la pela performance na rádio. Ela, no entanto, não está tão feliz quanto ele. Depois de ser demitida da rádio, Dita se vê em uma situação delicada e começa a se questionar sobre sua falta de elegância.

"Num fica triste, não, Dita. Vô ajudá ocê a vortá pra rádio. Ô inté a arranjá um sirviço num lugá meió", promete Candinho, querendo confortá-la.

O beijo que confundiu tudo

Apesar das palavras carinhosas, Dita não está tão segura de si e se lamenta sobre sua condição: "E vai adiantá de que, sinum tenho os modo, num sei me portá? Eu sô uma chucra, muié da roça". Candinho, porém, não se abala com a tristeza dela e, sincero, diz: "Eu gosto docê do jeitinho que ocê é. Quando eu tava oiando ocê cantá lá na rádio, fiquei inté bobo de vê como ocê é formosa, Dita!". O elogio sincero de Candinho faz Dita ficar tímida, e ela responde: "Ô, Candinho, anssim ocê me dexa morta de vergonha. Num tô acustumada a recebê elogio de homi", em um misto de surpresa e vergonha.

A tentativa de carinho vai além, e Candinho, querendo demonstrar seu afeto, decide dar um “beijinho” nela. "É elogio sincero, Dita. Tô inté com vontade de fazê uma coisa", ele dirá, antes de aproximar-se e dar um selinho em Dita. Mas a reação dela não será como ele esperava: "Arre, Candinho! Ocê num devia tê feito essa ousadia cum eu, não!", ela grita, antes de correr para dentro da pensão.

Candinho, completamente desorientado com a reação de Dita, se sentirá rejeitado e frustrado. Em conversa com seu fiel companheiro Policarpo, o burro, Candinho lamentará: "Arre, Policarpo. Achei que a Dita fosse gostá de um beijinho. Fiz tudo errado de novo, meu amigo!".

Essa cena promete ser um dos momentos mais engraçados da novela, mostrando a ingenuidade de Candinho e a dificuldade de Dita em lidar com as emoções de um relacionamento. Como será que o caipira vai contornar essa situação? O que o futuro reserva para o romance deles? Não perca os próximos capítulos de Êta Mundo Melhor!, que ainda trarão muitas reviravoltas!

