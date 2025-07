Êta Mundo Melhor: Dita brilha no palco, mas é dispensada após vexame na rádio

Dita, personagem de Jeniffer Nascimento, vive altos e baixos em Êta Mundo Melhor!; sucesso vira vexame após confusão no camarim

O brilho não durou muito! Em Êta Mundo Melhor!, Dita (Jeniffer Nascimento) vai experimentar o gostinho do sucesso e também o sabor amargo de uma humilhação inesperada. Após emocionar o público em sua estreia como estrela da rádio, a jovem acaba protagonizando uma verdadeira trapalhada nos bastidores e termina sendo demitida.

Tudo começa quando Dita é anunciada como a nova promessa musical da rádio, com direito a palco iluminado e aplausos calorosos. A oportunidade vem graças a Policarpo, e o público não poupa elogios à sua apresentação.

Ovacionada, ela agradece emocionada: "Tô filiz pur dimais qui seu Luço deu as chance", diz a jovem. Mas a emoção vira saia justa no instante seguinte.

Dita é demitida após vexame

No camarim, Dita tenta agradecer pessoalmente ao diretor da rádio, Lúcio (Tony Tornado), mas sua simplicidade acaba causando constrangimento. "Parabéns, Dita! Sua interpretação foi magistral!", ele diz. "Gradicida, seu Luço! Que honra que é ovi isso do sinhô!", responde ela, com todo carinho.

Só que Lúcio se incomoda com a forma como tem o nome pronunciado. "A honra é toda minha! Apenas uma correção: meu nome é Lúcio... Todas as vezes que fala comigo, pronuncia errado", responde ele, visivelmente irritado.

A situação, que já estava desconfortável, piora quando Dita tropeça no salto e derruba objetos pela sala. Ao vê-la no chão, Lúcio perde a paciência. "Que bagunça! Você é muito desastrada!", grita, em tom severo.

Ao ver a cena, Tales (Duio Botta) decide dispensar a jovem artista. "Volte apenas quando aprender falar e souber se portar com classe!", decreta o empresário, encerrando o sonho de Dita de forma fria e humilhante.

Com o coração partido, Dita sai da rádio cabisbaixa, sem saber se terá uma nova chance. As cenas prometem muita emoção e comoção para quem acompanha a trajetória da personagem. Não perca os desdobramentos dessa história cheia de reviravoltas em Êta Mundo Melhor!.

