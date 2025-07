Êta Mundo Melhor!: Estela entra em pânico após receber telegrama enigmático

Em Êta Mundo Melhor!, a enfermeira Estela se vê tomada por um mistério do passado e uma crise profunda com o bilhete misterioso

Estela (Larissa Manoela) tem se mostrado uma mulher forte e dedicada, mas Êta Mundo Melhor! revelará um episódio perturbador do passado da enfermeira. Em mais um capítulo cheio de emoções, ela se vê assombrada por lembranças traumáticas que afetam sua saúde mental e a fazem viver momentos de pânico, especialmente quando um telegrama enigmático chega até ela.

Durante o expediente no hospital, Lauro (Marcelo Argenta) entrega à enfermeira um telegrama que havia sido deixado na recepção. Ele, com um semblante sério, avisa: "Telegramas costumam trazer notícias sérias." Estela, sem saber o que esperar, tenta manter a calma. "Sim, claro! Eu lerei agora mesmo!", responde ela, embora visivelmente desconfortável com a entrega do bilhete.

Surto e insegurança

Ao abrir a mensagem, a reação de Estela é imediata e alarmante. O telegrama traz à tona uma memória reprimida que havia ficado escondida em seu subconsciente por muito tempo. A enfermeira, antes calma, começa a entrar em pânico, seus olhos se marejam e a respiração fica descompassada. As crises de ansiedade que a perseguem voltam com força, tomando conta de seu corpo e mente.

Lauro, preocupado com a reação de Estela, se aproxima tentando entender o que está acontecendo. Porém, Estela, tentando esconder o que está se passando, despista o médico. Ela não consegue conter a dor interna, mas prefere manter em segredo os detalhes daquele passado que a assombra, que envolve sua fuga de casa quando mais jovem, acompanhada de um homem misterioso. Essa parte de sua vida parece ter ficado esquecida por um tempo, mas o telegrama trouxe tudo de volta à tona. Um passado de medo, insegurança e situações não resolvidas vem à superfície, intensificando sua crise.

A novela das 6 promete mais emoções para Estela, à medida que ela terá que lidar com os traumas não resolvidos e as consequências de um segredo que, por muito tempo, ela tentou esquecer. Será que o telegrama marcará o início de um novo capítulo na vida de Estela, com a revelação do mistério que ela tenta esconder? Só o tempo dirá.

