Dona de Mim: Kami se sente traída por Leona e amigas discutem feio

No próximo capítulo de Dona de Mim, Kami (Giovanna Lancellotti) e Leona (Clara Moneke) acabarão discutindo após a ex-babá de Sofia (Elis Cabral) tomar uma atitude que será considerada desrespeitosa pela funcionária da fábrica de lingeries.

A briga acontecerá após a personagem de Giovanna Lancellotti flagrar a amiga no telefone com o pai de seu filho e seu ex, Ryan (L7nnon), que está preso. Leona entrará em contato com o presidiário depois de ter sido roubada. Ela pedirá ajuda para recuperar os itens.

Kami não gostará nada de ver a moça no telefone com o pai de seu filho e acabará cutucando a ferida da moça ao dizer que ela não sabe o que é ser mãe solo. "Você me traiu. Pô, eu quero me afastar desse cara, e aí...", declarará a ruiva. "Kami, deixa de ser egoísta! Você não entende", falará Leona.

"Você acha que todo mundo tem que ver o seu lado. Como a vida é difícil e injusta pra você, Leo. Mas você não se coloca no lugar de ninguém!", dirá a mãe de Dedé (Lorenzo Reis). "As contas não fecham lá em casa. Se for esperar a burocracia da Boaz...", responderá a ex-estudante de Marketing. "E você acha que eu crio o Dedé com o quê? Vento? Vi o Ryan sendo preso com meu filho crescendo aqui dentro. Ele mentiu pra mim! Você não faz ideia do que é ser uma mãe solo", dirá Kami deixando Leona arrasada.

Leona engata namoro e parte dois corações

Nos próximos capítulo de Dona de Mim, novela das sete, Leona (Clara Moneke) se relacionará com Davi (Rafael Vitti). O romance do casal se tornará oficial no segundo mês de exibição do folhetim. Por enquanto, nos primeiros capítulos, os dois já trocaram alguns olhares e vivenciaram um clima enquanto trocavam o pneu do carro.

O namoro deles não será tranquilo, isso porque, os outros pretendentes da babá ficarão com ciúmes. Samuel (Juan Paiva) e Marlon (Humberto Morais) não deixarão barato para Davi e lutarão também pela mocinha. Saiba mais aqui!

