Dona de Mim: Leona engata namoro e parte dois corações

Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Leona engata romance com personagem bonitão e deixa outros pretendentes abalados; veja

Nos próximos capítulo de Dona de Mim, novela das sete, Leona (Clara Moneke) se relacionará com Davi (Rafael Vitti). O romance do casal se tornará oficial no segundo mês de exibição do folhetim. Por enquanto, nos primeiros capítulos, os dois já trocaram alguns olhares e vivenciaram um clima enquanto trocavam o pneu do carro.

O namoro deles não será tranquilo, isso porque, os outros pretendentes da babá ficarão com ciúmes. Samuel (Juan Paiva) e Marlon (Humberto Morais) não deixarão barato para Davi e lutarão também pela mocinha.

O pedido de namoro acontecerá depois de Leona ficar algumas vezes com o garanhão, que a surpreenderá ao oficializar o relacionamento com caixa de bombons e uma pelúcia. As cenas desse momento estão previstas para o dia nove de junho.

"Falei sim. Minha namorada", dirá o personagem de Rafa Vitti ao fazer o pedido de forma de quem já considerava o romance algo oficial. Leona ficará surpresa e aceitará o novo título.

Ao saber que a ex-namorada está comprometida, Marlon não conseguirá esconder ciúmes. Já Samuel também perceberá que está incomodado com a situação e que tem algum sentimento pela babá de sua irmã.

Confira o resumo dos capítulos de Dona de Mim

Terça-feira, 06

Marlon retoma a luta e expõe a sabotagem de Carlos. Leona não conta para Stephany que foi demitida. Samuel decide ligar para Leo, mas não consegue falar com ela. Marlon se aconselha com Alan. Samuel se diverte com Sofia. Bárbara avisa a Marlon que eles foram selecionados para lutar em Miami. Rosa mostra fotos da antiga sede da Boaz para Sofia, e a menina pede para visitar o local. Davi encontra Leo na Feira de São Cristóvão. Costa chama Kami para dançar no concurso de forró. Marlon reclama da pressão de Bárbara para aceitar o convite de ir para Miami. Lucas vê Kami dançando com Costa e filma os dois. Sofia se anima ao chegar ao local da primeira fábrica da Boaz. Kami e Costa vencem o concurso de forró. Marlon vê Leo beijar Davi.

Quarta-feira, 07

Bárbara percebe o incômodo de Marlon com o beijo de Davi e Leo. Sofia e Filipa se encantam com as histórias de Rosa sobre a Boaz. Costa aborda Lucas e exige que ele apague seu vídeo com Kami. Marlon protege Lucas. Davi e Leo se divertem no parque de diversão. Samuel se incomoda ao saber que Davi ficou com Leo. Kami destrata Costa. Filipa se alegra com os elogios que recebe de Danilo. Abel entrega para Sofia uma medalhinha que era usada por Ellen. Lucas conta para Ryan sobre Kami e Costa, e ele se preocupa. Marlon defende Kami de Vespa e Costa, que se enfrentam na frente da fábrica.

Quinta-feira, 08

Vespa e Marlon intimidam Costa. Durval decide ajudar Ryan a falar com Dedé. Marlon se aconselha com Luisão. Kami conta para Leo e Yara que Marlon ajudou a salvar sua vida. Vespa manda Lucas entregar um celular para Dedé. Marlon decide aceitar o convite para lutar em Miami. Leo sente a falta de Sofia. Breno se desespera com as ideias de Filipa para a nova coleção da Boaz. Sofia sente medo da nova babá. Jaques gosta de saber que as ideias de Filipa trarão um grande gasto para Boaz. Todos estranham o comportamento de Sofia. Leo começa a vender bolos na faculdade de Stephany. Samuel e Davi levam Sofia para ver Leo.

Sexta-feira, 09

Leo se surpreende com a visita de Sofia. Abel exige que Samuel vá para a fábrica e leve Sofia para a escola. Jaques se insinua para Filipa. Sofia grava o endereço de Leo. Filipa decide ser a modelo para as novas lingeries desenhadas pela equipe de Breno. Samuel tenta convencer Abel a demitir a atual babá de Sofia e recontratar Leo. Samuel e Davi descobrem os vídeos feitos pela nova babá de Sofia. Marlon flagra Lucas roubando e faz um acordo com ele. Filipa se incomoda com a lingerie desenhada pela equipe de Breno. Yara presencia Dedé falando com Ryan pelo celular e conta para Kami. Abel demite a nova babá. Sofia foge de casa para procurar Leo.

Sábado, 10

Sofia pede ajuda para encontrar o endereço de Leo. Yara implica com Davi. Abel descobre que Sofia fugiu de casa. Sofia é abordada, no ônibus, por um homem suspeito. Samuel encontra uma pista sobre o paradeiro da irmã mais nova. Leo se desespera ao saber da fuga de Sofia. Kami repreende Ryan por dar um celular escondido para Dedé. Leo encontra Sofia. Vespa manda Lucas trabalhar no galpão de Alan como espião. Sofia implora que Abel recontrate Leo. Leo conta para Sofia sobre o bebê que perdeu. Samuel avisa a Abel que contratará Leo para cuidar de Sofia.