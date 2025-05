Dona de Mim: Fura olho? Kami beija ex da amiga e se apaixona pelo rapaz

Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Kami beija ex-namorado da amiga e acaba encantada pelo rapaz; veja o que acontecerá

Nos próximos capítulos de Dona de Mim, novela das sete, Kami (Giovanna Lancellotti) acabará dando um beijo no ex-namorado de sua amiga Leona (Clara Moneke), o policial Marlon (Humberto Morais). A informação exclusiva sobre o carinho mais íntimo deles foi dada por Carla Bittencourt, do site Leo Dias.

Segundo a jornalista, o clima entre os dois acontecerá após a moça perder o filho Dedé (Lorenzo Reis) em meio à Festa de São Cristóvão. Desesperada em busca do menino, ela contará com a ajuda de Marlon.

Após encontrar o garoto, Kami dará um selinho no ex-namorado da amiga e o gesto deixarão os dois constrangidos. Dedé até estranhará a situação. Mesmo após o estranhamento, ela começará a demonstrar interesse pelo policial e até o chamará para sair.

Marlon então recusará o convite, dizendo que está lidando com o luto do pai. Mesmo assim, Kami deixará claro seu interesse: “A vida continua e você tá bem vivo, gato e livre. E eu também”.

Leona engata namoro e parte dois corações

Nos próximos capítulo de Dona de Mim, novela das sete, Leona (Clara Moneke) se relacionará com Davi (Rafael Vitti). O romance do casal se tornará oficial no segundo mês de exibição do folhetim. Por enquanto, nos primeiros capítulos, os dois já trocaram alguns olhares e vivenciaram um clima enquanto trocavam o pneu do carro.

O namoro deles não será tranquilo, isso porque, os outros pretendentes da babá ficarão com ciúmes. Samuel (Juan Paiva) e Marlon (Humberto Morais) não deixarão barato para Davi e lutarão também pela mocinha. Saiba mais o que rolará aqui!

