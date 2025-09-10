CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Leila fica com Marco Aurélio em Vale Tudo? Desespero toma conta do casal após casamento
Novelas / atentado

Leila fica com Marco Aurélio em Vale Tudo? Desespero toma conta do casal após casamento

O romance de Leila (Carolina Dieckmann) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) agita o remake de Vale Tudo, mas um evento inesperado abala o casal

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 10/09/2025, às 15h05

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Leila (Carolina Dieckmann) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) em Vale Tudo
Leila (Carolina Dieckmann) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) em Vale Tudo - Foto: Reprodução/Globo

O romance entre Leila (Carolina Dieckmann) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) dá o que falar no remake da novela Vale Tudo, mas um acontecimento promete abalar a história do casal. Os pombinhos trocam alianças e embarcam para a lua de mel, mas a comemoração acaba em tragédia.

A cerimônia acontece em um veleiro, de forma simples, com os filhos do casal como únicas testemunhas. A lua de mel, no entanto, é interrompida por tiros e o empresário é baleado no ombro esquerdo. Machucado, ele é levado às pressas para o hospital e fica internado por dois dias, o que causa desespero. Ao retornar em cena com uma tipoia, o vilão demonstra ódio e e não esconde sua sede de vingança.

Marco Aurélio atribui o ataque a Odete Roitman (Débora Bloch). Como parte de seu plano para acabar com a rival, ele coloca a rival na mira da imprensa, entregando documentos que revelam seus casos amorosos e um suposto esquema de favorecimento político em rotas de voos.

O detalhe é que Marco Aurélio arquitetou o golpe sozinho, mas Odete descobre a trama e exige sua parte nos lucros. O empresário também encomenda um dossiê sobre a vida amorosa da bilionária, que é divulgado estrategicamente durante a votação do Conselho da TCA, responsável por decidir sua permanência na presidência.

Furiosa, Odete passa a enxergar Marco Aurélio como uma ameaça a ser eliminada. Ao mesmo tempo, Marco Aurélio segue com seus planos criminosos, prestes a aplicar o maior golpe de sua carreira ao desviar uma fortuna da empresa. A sequência do atentado vai ao ar a partir da próxima terça-feira (16), representando uma das novidades inseridas por Manuela Dias na atualização da trama. As informações são do portal Notícias da TV.

Qual é o final de Leila e Marco Aurélio em Vale Tudo?

Na versão original, Leila (Cássia Kis) e Marco Aurélio (Reginaldo Faria) fogem do Brasil no último capítulo, após Leila cometer um crime. A secretária é escolhida como assassina de Odete Roitman (Beatriz Segall), mas afirma ter matado a vilã por engano, acreditando ter atirado em Maria de Fátima (Glória Pires).

Marco Aurélio, então, providencia a fuga da família em um jatinho particular, numa cena famosa em que o empresário dá uma banana para o país, levando Leila e o filho Bruno (Danton Mello) consigo.

Leia também:A queda de Marco Aurélio após roubo ser descoberto

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

globovale tudoLeilamarco aurélio

Leia também

Vale Tudo

Luis Lobianco - Foto: Globo/ Manoella Mello

Ator de Vale Tudo revela decepção com o remake da novela

Eita!

Odete Roitman morre em 'Vale Tudo' - Globo/ Fábio Rocha

Reta final: saiba quando Odete Roitman morre em 'Vale Tudo'

Alteração!

Odete Roitman (Debora Bloch) e César (Cauã Reymond) em Vale Tudo - Foto: Reprodução/Globo

Que horas vai passar Vale Tudo? Mudança na programação mexe com horários de novelas

LUTO

Terra Nostra: ator de 72 anos morreu após sofrer com insuficiência respiratória - Reprodução/Globo

Ator de Terra Nostra morreu aos 72 anos lutando contra insuficiência respiratória

CURIOSO

Salve-se Quem Puder passou por diversas dificuldades durante a sua produção - Foto: Victor Pollack/Globo

Ator mudou de país durante gravações de novela da TV Globo; descubra qual

Fuga Frustrada

Ernesto (Eriberto Leão) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Fuga de Ernesto é interrompida por confronto inusitado

Últimas notícias

Yudi TamashiroYudi Tamashiro fala sobre novas mudanças na carreira
Rei Charles III e príncipe HarrySaiba quanto tempo durou o reencontro do príncipe Harry com o Rei Charles III
Claudia Raia desabafou sobre o diagnóstico de hipotireoidismoClaudia Raia desabafa sobre diagnóstico e médica alerta: 'Mulheres são as mais afetadas'
Conor Kennedy e Giulia BeGiulia Be comenta convite para Lula e Trump no casamento com Conor Kennedy
Ian Bortolanza e AnittaAnitta é apresentada para família do namorado em Florianópolis
Marcelo Médici revela bastidores de Dona LolaMarcelo Médici surpreende com nova personagem e abre o coração sobre a família: ‘Afetuosa'
Marieta SeveroMarieta Severo é a madrinha da campanha Setembro em Flor
Kate Middleton, príncipe William e filhosKate Middleton e seus filhos aproveitam as férias; confira!
RatinhoRatinho revela qual o seu maior arrependimento ao longo da carreira
Reynaldo GianecchiniAos 52, Reynaldo Gianecchini reflete sobre etarismo e envelhecimento
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade