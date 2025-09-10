Leila fica com Marco Aurélio em Vale Tudo? Desespero toma conta do casal após casamento

O romance de Leila (Carolina Dieckmann) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) agita o remake de Vale Tudo, mas um evento inesperado abala o casal

O romance entre Leila (Carolina Dieckmann) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) dá o que falar no remake da novela Vale Tudo, mas um acontecimento promete abalar a história do casal. Os pombinhos trocam alianças e embarcam para a lua de mel, mas a comemoração acaba em tragédia.

A cerimônia acontece em um veleiro, de forma simples, com os filhos do casal como únicas testemunhas. A lua de mel, no entanto, é interrompida por tiros e o empresário é baleado no ombro esquerdo. Machucado, ele é levado às pressas para o hospital e fica internado por dois dias, o que causa desespero. Ao retornar em cena com uma tipoia, o vilão demonstra ódio e e não esconde sua sede de vingança.

Marco Aurélio atribui o ataque a Odete Roitman (Débora Bloch). Como parte de seu plano para acabar com a rival, ele coloca a rival na mira da imprensa, entregando documentos que revelam seus casos amorosos e um suposto esquema de favorecimento político em rotas de voos.

O detalhe é que Marco Aurélio arquitetou o golpe sozinho, mas Odete descobre a trama e exige sua parte nos lucros. O empresário também encomenda um dossiê sobre a vida amorosa da bilionária, que é divulgado estrategicamente durante a votação do Conselho da TCA, responsável por decidir sua permanência na presidência.

Furiosa, Odete passa a enxergar Marco Aurélio como uma ameaça a ser eliminada. Ao mesmo tempo, Marco Aurélio segue com seus planos criminosos, prestes a aplicar o maior golpe de sua carreira ao desviar uma fortuna da empresa. A sequência do atentado vai ao ar a partir da próxima terça-feira (16), representando uma das novidades inseridas por Manuela Dias na atualização da trama. As informações são do portal Notícias da TV.

Qual é o final de Leila e Marco Aurélio em Vale Tudo?

Na versão original, Leila (Cássia Kis) e Marco Aurélio (Reginaldo Faria) fogem do Brasil no último capítulo, após Leila cometer um crime. A secretária é escolhida como assassina de Odete Roitman (Beatriz Segall), mas afirma ter matado a vilã por engano, acreditando ter atirado em Maria de Fátima (Glória Pires).

Marco Aurélio, então, providencia a fuga da família em um jatinho particular, numa cena famosa em que o empresário dá uma banana para o país, levando Leila e o filho Bruno (Danton Mello) consigo.

