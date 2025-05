Yasmin Santos revela data de casamento com Maria Venture: 'Queremos'

A cantora Yasmin Santos e sua noiva, a influenciadora Maria Venture, planejam oficializar a união em breve e já marcaram a data para o casamento!

A cantora Yasmin Santos e sua noiva, a influenciadora digital Maria Venture, estão planejando oficializar a união em breve e já marcaram até mesmo a data para o casamento! Durante participação no programa Encontro com Patrícia Poeta nesta segunda-feira, 26, a artista revelou que elas pretendem subir ao altar no dia 08 de fevereiro de 2026.

“Nós nos conhecemos no dia 10 de dezembro e começamos a namorar no dia 8 de fevereiro. Então, a gente noivou no dia 8 de fevereiro e queremos que a data do casamento seja na mesma data: dia 8 de fevereiro", ela explicou.

Como foi o pedido de casamento?

Em uma publicação nas redes sociais, a sertaneja revelou aos fãs que pediu a mão da companheira em casamento durante um piquenique no parque."Estamos noivas", celebrou a influenciadora ao compartilhar um vídeo mostrando como foi o momento. "Eu te amo muito! você é a minha maior certeza todos os dias", escreveu Yasmin nos comentários.

Antes do pedido, Yasmin presenteou a amada com uma flor e, em seguida, com um caderno que relembra momentos especiais da história do casal. “São muitos momentos”, comentou a cantora, que logo depois leu uma carta de amor para a companheira.

Após a declaração, Maria recebeu outro caderno, onde deverá escrever tudo o que a fez se apaixonar pela sertaneja. Yasmin prometeu fazer o mesmo, mas com uma condição: elas só poderão abrir e ler os cadernos se, um dia, decidirem se separar ou quando completarem 25 anos de casamento.

"Como a gente não vai terminar, gostaria de saber se você aceita ser minha noiva", perguntou a cantora, que mostrou uma caixinha com a aliança. Maria não escondeu a emoção e aceitou o pedido. As duas, então, mostraram o anel de compromisso. "Temos duas noivinhas aqui", disse Maria, que logo depois deu um beijo na cantora.

