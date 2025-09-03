CARAS Brasil
  1. Noivas
  2. Vai casar! Leticia Vieira, a Gilda de Vale Tudo, anuncia noivado. Saiba quem é o eleito
Noivas / Apaixonados!

Vai casar! Leticia Vieira, a Gilda de Vale Tudo, anuncia noivado. Saiba quem é o eleito

A atriz Leticia Vieira, que estreou na Globo na pele de Gilda no remake de Vale Tudo, anunciou que está noiva! Saiba quem é o eleito

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 03/09/2025, às 08h13

Leticia Vieira interpreta Gilda em Vale Tudo
Leticia Vieira interpreta Gilda em Vale Tudo - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Leticia Vieira, que estreou na Globo na pele de Gilda no remake de Vale Tudo, anunciou que está noiva! Em entrevista ao jornal Extra nesta quarta-feira, 3, a artista contou que foi pedida em casamento pelo namorado, o profissional de marketing Bruno Monte, com quem está há dois anos.

"Fui pedida em casamento recentemente. Somos melhores amigos, acho que esse é o grande segredo para dar certo. A gente é tudo um para o outro. Ele é meu porto seguro. A companhia dele é muito boa. Sempre fazemos muitas coisas juntos, como conhecer novos lugares e experimentar comidas diferentes. A gente confia um no outro. Tive muita sorte", contou ela.

Durante o papo, a atriz contou que sempre sonhou em se casar e teve o casamento dos pais, Eduardo (já falecido) e Patricia, como referência. Mas ainda não há data prevista para subir ao altar. "Vai demorar um pouquinho. O casamento dos meus sonhos seria num campo, no fim de tarde, com um horizonte, um "ceuzão", o sol laranja e um gramado verde, tendo as pessoas que eu amo como convidadas".

E complementou: "Sempre quis casar, desde criança. Meus pais foram o primeiro namorado um do outro. Eles se conheceram na igreja e se casaram quando minha mãe tinha 18 anos. Ela se casou com um vestido de princesa. Eu via as fotos e falava: "Cara, eu quero ter um casamento igual ao que o meu pai teve com a minha mãe". Foi um casamento muito feliz"

Atriz Leticia Vieira, de Vale Tudo, e o noivo — Foto: rep/ instagram
Leticia Vieira abre o coração após estreia em novela da Globo

Nascida em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Leticia deixou a casa dos pais aos 16 anos em busca de novas oportunidades. Aos 20, se mudou para a favela da Rocinha, na Zona Sul do Rio. E ela estreou na teledramaturgia após ser descoberta no Instagram por uma produtora de elenco da Globo.

Atualmente, ela não mora mais na Rocinha e está vivendo em um local mais perto dos estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio, para ficar maiis perto do trabalho.  Em papo exclusivo com CARAS, Letícia Vieira falou das voltas que a vida dá e celebrou as oportunidades que vem recebendo. Leia a entrevista completa!

Veja também: Atriz trabalhou como ambulante antes de papel em Vale Tudo: 'Venho de família muito simples'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Leticia Vieira

