Atriz trabalhou como ambulante antes de papel em Vale Tudo: 'Venho de família muito simples'

A carioca Leticia Vieira estreou na Globo na pele de Gilda no remake de Vale Tudo. Conheça um pouco da história da atriz

A carioca Leticia Vieira estreou na Globo na pele de Gilda no remake de Vale Tudo. Na trama, a personagem é uma jovem da comunidade que teve poucas oportunidades na vida, mas vê tudo começar a mudar ao conhecer Raquel (Taís Araujo) e passar a ajudá-la na venda de sanduíches na praia. Na vida real, a atriz tem alguns pontos em comum com a personagem.

Nascida em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, ela deixou a casa dos pais aos 16 anos em busca de novas oportunidades. Aos 20, se mudou para a favela da Rocinha, na Zona Sul do Rio. E ela estreou na teledramaturgia após ser descoberta no Instagram por uma produtora de elenco da Globo.

Assim como Gilda, ela também trabalhou como ambulante e teve uma grande chance de transformar sua história. "Eu acho que a grande mensagem que a novela quer passar com a Gilda é que toda e qualquer pessoa precisa de uma oportunidade. Eu já fui a Gilda e já tive muitas "Raqueis" que me deram oportunidades. A oportunidade mudou a vida da Gilda e mudou a minha vida", ela contou em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

Filha de um açougueiro e de uma dona de casa, ela contou que não imaginava seguir a carreira artística. " Venho de uma família muito simples, muito pobre. Lá em casa nunca existiu essa possibilidade de ser artista", r ecordou.

"Eu cresci para ter um trabalho mais comum, para trabalhar em mercado, por exemplo. Eu nunca tinha imaginado ser atriz. Era uma realidade muito distante. Ser atriz é um sonho que eu não pude sonhar. Eu já trabalhei em muitas coisas, já fui ambulante, já trabalhei numa clínica médica como estagiária, já fui caixa de loja", completou.

Atualmente, ela não mora mais na Rocinha e está vivendo em um local mais perto dos estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio, para ficar maiis perto do trabalho. Ela também lamentou que seu pai morreu há cerca de dois meses e não teve a chance de vê-la na TV.

Vale Tudo pode ter romance inédito

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, a autora Manuela Dias criará uma química inesperada entre Solange (Alice Wegmann) e seu chefe Renato (João Vicente de Castro).

Na versão original, de 1988, eles não ficavam juntos, agora, o novo casal promete ser formado depois da moça descobrir que seu ex-namorado, Afonso (Humberto Carrão), está com Maria de Fátima (Bella Campos). Leia mais!

