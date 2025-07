Mudança! Veja o novo visual de Gilda em 'Vale Tudo'

Assim como outras personagens de 'Vale Tudo', Gilda muda o visual em nova fase da novela das nove; veja como a assistente de Raquel ficou

Após Raquel (Taís Araujo) mudar seu visual e estilo ao se tornar empresária da Paladar, a assistente dela, Gilda, interpretada pela atriz Letícia Vieira, também passou por uma transformação. No capítulo desta segunda-feira, 14, ela já apareceu com a aparência repaginada.

Assim como a chefe, ela sentiu a necessidade de optar por um novo estilo de cabelo e de roupa para combinar com seu crescimento profissional. A jovem então deixou seus fios ao natural e sem as tranças. Além de optar por peças mais sofisticadas do que usava antes.

Veja o novo visual de Gilda em Vale Tudo:

Foto: TV Globo/Léo Rosario

Atriz de Gilda de Vale Tudo trabalho como ambulante

A carioca Leticia Vieira estreou na Globo na pele de Gilda no remake de Vale Tudo. Na trama, a personagem é uma jovem da comunidade que teve poucas oportunidades na vida, mas vê tudo começar a mudar ao conhecer Raquel (Taís Araujo) e passar a ajudá-la na venda de sanduíches na praia. Na vida real, a atriz tem alguns pontos em comum com a personagem.

Nascida em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, ela deixou a casa dos pais aos 16 anos em busca de novas oportunidades. Aos 20, se mudou para a favela da Rocinha, na Zona Sul do Rio. E ela estreou na teledramaturgia após ser descoberta no Instagram por uma produtora de elenco da Globo.

Assim como Gilda, ela também trabalhou como ambulante e teve uma grande chance de transformar sua história. "Eu acho que a grande mensagem que a novela quer passar com a Gilda é que toda e qualquer pessoa precisa de uma oportunidade. Eu já fui a Gilda e já tive muitas "Raqueis" que me deram oportunidades. A oportunidade mudou a vida da Gilda e mudou a minha vida", ela contou em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo. Saiba mais aqui!