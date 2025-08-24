Vai casar! Gabriela Versiani anuncia noivado com Murilo Huff e exibe sua aliança

A influenciadora digital e empresária Gabriela Versiani e o cantor Murilo Huff estão noivos! A novidade foi anunciada nas redes sociais neste domingo, 24

A influenciadora digital e empresária Gabriela Versiani e o cantor Murilo Huff estão noivos! Neste domingo, 3, a artista compartilhou em uma publicação nas redes sociais que foi pedida em casamento pelo companheiro no início deste mês.

Na publicação, ela compartilhou registros ao lado de Murilo e mostrou como é sua aliança. "05/08/25 – o início do capítulo mais lindo da nossa história", celebrou ela na legenda. Nos comentários, os fãs desejaram felicidades nessa nova fase. "Que lindos", escreveu Maisa.

"Lindos!!!! Muito amor !!!", disse Giovanna Lancellotti. "Ai que lindoooossss. Que Deus abençoe muito muito muito e proteja de toda inveja", desejou Tata Estaniecki.

Gabriela Versiani e Murilo Huff - Foto: Reprodução/Instagram

Quem é Gabriela Versiani?

Gabriela Versiani já era conhecida nas redes sociais, mas ganhou ainda mais notoriedade após assumir o relacionamento com o cantor em junho de 2023. O romance entre a influenciadora e o artista começou durante as gravações do clipe da música Praia, em Fernando de Noronha, em que Gabriela participou como atriz e modelo.

Antes do namoro com Huff, Versiani já se envolveu com outros famosos. Ela namorou o cantor Kevinho por dois anos e já ficou com o jogador de futebol Neymar Jr, o surfista Gabriel Medina. Bissexual assumida, a influencer também namorou a DJ Barbara Labres e teve um affair com a influenciadora digital e ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Rosa.

Gabriela Versiani, que reúne cerca de 6,4 milhões de seguidores no Instagram, costuma compartilhar momentos do seu dia a dia, tanto com o namorado quanto sozinha. Ela também já publicou registros demonstrando carinho pelo enteado Leo, de cinco anos, filho do artista com a cantora Marília Mendonça (1995-2021).

Planos para o casamento

Em entrevista recente à Quem, Gabriela revelou detalhes sobre os planos de se casar com Murilo Huff e contou que já busca inspirações para a cerimônia. “Esse sonho sempre morou em mim, com certeza. A gente estava até brincando que vai pegar várias referências, é bom que temos muitos amigos casando agora, já vamos vendo o que gostamos”, detalhou.

E sobre a rotina em casal, Murilo revelou como eles conciliam as agendas. “O trabalho da Gabriela permite que ela esteja praticamente em qualquer lugar, né? Então, ela vai muito lá para Goiânia”, detalhou o músico. “Às vezes é uma correria louca, a gente se vê pouco, mas, mesmo assim, é especial”, declarou a influencer.

