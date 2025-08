Vai casar! Repórter da Globo, Rômulo D'Avila anuncia que está noivo; veja o momento

O repórter da Globo Rômulo D'Avila e o influencer e cirurgião-dentista Guilherme Gaspar estão noivos! Veja como foi o pedido

O repórter da Globo Rômulo D'Avila e o influencer e cirurgião-dentista Guilherme Gaspar estão noivos! Neste domingo, 3, o jornalista, que faz reportagens para o SPTV e o Bom Dia São Paulo, revelou aos seguidores que foi surpreendido com um pedido de casamento romântico no Central Park, em Nova York.

No vídeo compartilhado nas redes sociais, o casal aparece sentado em um banco, prestes a tirar uma foto, quando Guilherme tira as alianças do bolso e surpreende Rômulo. Visivelmente emocionado, o jornalista reage: “Sério?”. Logo em seguida, ele aceita. “O sim mais certeiro que eu já disse na vida! Te amo, te amo, te amo!”, declarou na legenda. O momento foi registrado por uma amiga.

Nos comentários, os fãs celebraram a novidade. "Que máximo!!! Toda felicidade do mundo pra vocês", falou um. "Ebaaa!! Muito feliz por você meu amor. Que Deus abençoe muito vocêsss!!", comentou outro. "Este 03/08 vai ficar marcado pra sempre!! Parabéns, seus lindos!! Feliz demais por vocês", comentou uma terceira pessoa.

Veja como foi o momento:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rômulo D'Avila (@romulodavila)

Declaração apaixonada

Juntos desde 2023, o casal celebrou um ano de relacionamento em 2024. Na ocasião, Rômulo compartilhou várias fotos ao lado de Guilherme e fez uma declaração especial.

"Há um ano, a melhor parte dos meus dias! E que a vida continue sendo um pouquinho do que tem nessas fotos: momentos de alegria, de cumplicidade, de família, de praia, de neve, de viagem, de roteiro, de sol, de sobrinho, de sorriso, de chimarrão, de espumante, de jantinha em casa, de sushi na rua, de uma série nova, de roupa compartilhada, de Santa Maria, de Ourinhos, de corrida, de vôlei, de carnaval e de planos pro futuro! Feliz primeiro dia dos namorados, feliz aniversário de namoro, feliz por ter você! Te amo imensamente, peto!", escreveu.

